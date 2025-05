Katherina Reiche privat: DAS ist der prominennte Mann an der Seite der Wirtschaftsministerin

Katherina Reiche ist nicht nur Wirtschaftsministerin, sondern hat viele interessante Facetten zu bieten. Auch wenn sie privat vieles geheim hält, lüften wir den Vorhang und geben eine Antwort auf die Frage, wer Katherina Reiche privat ist.

Die Powerfrau saß von 1998 bis 2015 im Bundestag, glänzte als Staatssekretärin für Umwelt und Verkehr und wechselte dann in die Wirtschaft. Von 2015 bis 2019 war sie Chefin beim Verband kommunaler Unternehmen, bevor sie 2020 die Westenergie AG übernahm und den Nationalen Wasserstoffrat leitete. Jetzt, 2025, feiert sie ihr Comeback als Bundeswirtschaftsministerin unter Friedrich Merz. Doch wer ist Katherina Reiche privat?

Privat ist Katherina Reiche verliebt – und wie! Sie hat ihr Herz an keinen Geringeren verloren als an Karl-Theodor zu Guttenberg. Gesichtet wurden die beiden schon beim CHIO-Reitturnier 2024 in Aachen. Ihr Anwalt bestätigte 2025: Privat sind sie ein Paar. Die neue Freundin von zu Guttenberg Katherina Reiche hält die Liebe privat, doch mit „KT“, dem Ex-Minister, strahlt sie im Rampenlicht.

Katherina Reiche: Geschieden? Nicht ganz, aber getrennt

War die CDU-Frau eigentlich schonmal verheiratet? Ja und zwar mit Sven Petke. Das CDU-Paar, verliebt seit 1995 (Junge Union), hat drei Kinder (zwei Töchter, ein Sohn). Privat zerbrach die Ehe, doch Katherina schweigt dazu. Auch wenn Katherina Reiche nicht geschieden ist, lebt sie doch getrennt von ihrem Ehemann.

Was ihre Eltern betrifft, ist Katherina Reiche verschwiegen. Doch öffentlich ist, dass sie in Luckenwalde (Brandenburg), der DDR, geboren und dort aufgewachsen ist. Privat schützt sie ihre Familie, und die Presse bleibt außen vor. Ihre Eltern sind sicher stolz: Denn ihre Tochter hat ein Diplom in Chemie gemacht.

Katherina Reiche privat: Nicht nur Brandenburg nennt sie ihren Wohnort

Und wo kommt die CDU-Powerfrau her? Zu ihrem Wohnort zählt Katherina Reiche nicht nur Brandenburg, sondern auch Berlin. In Luckenwalde verwurzelt, lebt sie mit ihren Kindern dort, doch die Karriere ruft nach Berlin. Privat liebt sie Brandenburgs Ruhe, aber ihr genauer Wohnsitz bleibt privat – ein Geheimtipp!

Katherina Reiche ist privat mit Theodor zu Guttenberg zusammen. Damals waren sie noch Arbeitskollegen. Foto: imago stock&people

Was das Thema Kohle betrifft, sieht es bei der Politikerin nicht schlecht aus. Als Managerin wird sie vorzüglich verdient haben und auch als Wirtschaftsministerin wartet ein stattliches Gehalt auf Katherina Reiche. Rund 20.000 Euro monatlich plus Zulagen wird sie in dem Bundesamt einstreichen können.

Mit Aussagen über Homosexualität löste Katherina Reiche einen Shitstorm aus

Übrigens: Auch die sympathische CDU-Politikerin löste schon einen Shitstorm aus: In Talkshows und Interviews bezeichnete sie gleichgeschlechtliche Paare als „nicht normal“ (2011) und sah in ihnen eine „Gefahr für den Wohlstand“ durch demografische Entwicklungen (2012, Bild-Zeitung).

Ob Chemikerin, Managerin, Politikerin oder dreifache Mutter – Katherina Reiche ist eine echte Powerfrau. Mit Karl-Theodor zu Guttenberg bilden sie das neue Glamour-Paar.

