Torte auf Lindner: Was er kurz danach macht, bereut er sofort

Klatsch! Eine 34-jährige Linken-Politikerin schlich sich am Donnerstagmittag an Christian Lindner heran – und kurz darauf hatte er eine vermeintliche Torte im Gesicht. Eklat auf einer FDP-Wahlkampfveranstaltung in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern)!

Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung von Personen des politischen Lebens. Der Ex-Finanzminister dürfte derweil etwas anderes bereuen.

Lindner reagiert blitzschnell nach Attacke auf Torte

Lindner selbst teilte über X ein Video des Angriffs. Zu sehen ist, wie er sofort nach der Attacke reagiert und der Linken selbst ein Stück in die Haare schmiert. Eine prompte Rache. Kurz darauf befreit er sein Gesicht von dem Zeug und nimmt einen Finger mit einem Stück in den Mund. Er bereut es direkt, dass er die vermeintliche Torte gekostet hat!

Es handelte sich nämlich auf eine Torte aus Rasierschaum! Lindner klärte das Publikum auf: „Meine Damen und Herren, machen Sie sich bitte keine Sorgen. Die haben nur eine Sache anders gemacht, als ich erhofft habe. Es war leider nicht Sahne, sondern nur Seife. Wenigstens das hätten Sie besser machen können, dann hätte ich auch was davon gehabt.“

Selbst Gegner solidarisieren sich mit FDP-Chef

Im Netz gibt es eine lagerübergreifende eine breite Solidarisierung mit Lindner. Diese Welle ist angesichts aktueller Umfragewerte für ihn und die FDP erstaunlich – der Politiker geht als Gewinner des Vorfalls hervor. Er habe „souverän und sympathisch“ reagiert heißt es beispielsweise auf Instagram. „Respekt für Lindner“, schreibt ein anderer. Es sei eine „sehr gute Reaktion“ gewesen, finden viele. Andere denken weiter und kritisieren die Beamten der Bundespolizei: „Stellt euch mal vor, das wäre Säure gewesen!“

Olaf Scholz versicherte Lindner „die Solidarität unter Demokratinnen und Demokraten“. Es sei gut, dass er souverän reagiert habe. Solche Angriffe seien „ungehörig und gefährlich“. Robert Habeck kritisiert den Angriff auf seinen früheren Ministerkollegen ebenfalls umgehend. So etwas habe „im Ringen um die besten Lösungen für dieses Land nichts zu suchen!“, so er Grüne via X.