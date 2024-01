Lauterbach wird für Jetflug scharf angegangen – Ministerium wehrt sich

Es liest sich auf den ersten Blick tatsächlich unglücklich. Ampel-Gesundheitsminister Karl Lauterbach postet auf Instagram ein Foto von sich in einem Jet der Flugbereitschaft. An sich ist es nicht ungewöhnlich, dass sich ein Regierungsmitglied auf Dienstreise ins Ausland fliegen lässt. Doch wie der SPD-Minister im Instagram-Beitrag mitteilt, ist er zu diesem Zeitpunkt unterwegs zu einem OECD-Treffen in Paris, bei dem es ausgerechnet auch ums Klima geht!

Die Kritik im Netz lässt sich nicht lange auf sich warten und fällt massiv aus.

Klimaschützer geht Lauterbach an: „Man kann unproblematisch Zug fahren“

„Auf dem Weg nach Paris, Treffen #OECD-Gesundheitsminister. Wesentliche Themen sind Klima und Gesundheit und Vorbeugemedizin“, informiert Lauterbach seine Follower am Montag (22. Januar) auf Instagram. In den Kommentaren geht es dann ab!

„Man fliegt von Deutschland nach Frankreich zu einem Treffen mit dem Schwerpunkt Klima? Genau mein Humor“, echauffiert sich beispielsweise ein Follower. „Im Privatjet etwas über Klimarettung erzählen…“, empört sich ein weiterer. „Nach Paris kann man unproblematisch Zug fahren, Herr Lauterbach“, meint ein anderer und schlägt ihm für die Fahrtzeit von rund neun Stunden einen Nachtzug als bequeme Alternative vor. Andere werfen Lauterbach und seinem Social-Media-Team vor, ungeschickt vorgegangen zu sein, indem man so ein Foto mit dem Kontext postet.

Das sagt sein Ministerium zum Jet-Foto

Unsere Redaktion hat im Lauterbachs Ministerium nachgefragt, ob es für den Politiker terminlich möglich gewesen wäre, eine klimafreundlichere Alternative zu nutzen.

Die Auskunft von seinem Presseteam: „Der Minister ist direkt nach dem Staatsakt für Herrn Schäuble (bis 16 Uhr) mit der Flugbereitschaft nach Paris geflogen, um sich dort um 19.20 Uhr auf Einladung der neuen französischen Gesundheitsministerin mit anderen Amtskollegen am Vorabend des OECD-Gipfels in Paris zu treffen. Ein Linienflug hätte dieses Treffen nicht möglich gemacht.“

Lauterbach war also auf die Möglichkeit der schnellen Verbindung mit der Flugbereitschaft am Montagnachmittag angewiesen, um pünklich zum dienstlichen Termin in Paris anzukommen. Die ganze Aufregung im Netz ist also umsonst!

Derweil steckt ein Projekt von Lauterbach noch immer fest: Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland.