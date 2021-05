Landtagswahl NRW: Was wäre, wenn diesen Sonntag Wahl wäre? (Symbolfoto)

Landtagswahl in NRW: Umfrage-Hammer! SIE sind aktueller Spitzenreiter

Die nächste Landtagswahl in NRW findet erst im Mai 2022 statt, doch trotzdem lohnt sich – auch in Hinblick auf die Bundestagswahl im September 2021 – schon jetzt ein Blick auf die Präferenzen der Wähler in NRW.

Denn ein bundesweiter Trend zeigt sich auch in NRW – erstmals wäre die CDU nicht die stärkste Kraft, wenn diesen Sonntag Landtagswahl in NRW wäre.

Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage, wonach kommenden Sonntag die Landtagswahl in NRW wäre, wären nämlich die Grünen stärkste Kraft mit 26 Prozent der Stimmen.

Die Partei liegt damit einen Prozentpunkt vor der CDU mit 25 Prozent – bereits seit dem 11. Mai hat sich das Blatt gewendet. Davor lag die CDU seit der letzten Landtagswahl in NRW im Mai 2017 durchgängig vorne. Vor knapp einem Jahr kam die Partei sogar noch auf 40 Prozent – zu dieser Zeit im April 2020 lösten die Grünen erstmals die SPD (aktuell: 19 Prozent) als zweitstärkste Kraft ab.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Nun haben sich die Grünen also auch an der CDU vorbei geschoben.

Doch ist das nicht die einzige Neuerung in der Umfrage – auch die Umfragewerte der AfD haben sich deutlich verändert.

Landtagswahl in NRW: Schock für die AfD?

Denn während die Alternative für Deutschland vor rund einer Woche noch 9 Prozent der Stimmen einer Insa-Umfrage einholen konnte, liegt die Partei um Alice Weidel und Alexander Gauland aktuell nur noch bei sieben Prozent.

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen (#ltwnw) • Forsa für RTL/n-tv: GRÜNE 26 % | CDU 25 % | SPD 19 % | FDP 12 % | AfD 7 % | DIE LINKE 4 % | Sonstige 7 %

➤ Verlauf: https://t.co/b6vQSLUmel

🗓️ Nächste Landtagswahl: 15. Mai 2022 #ltwnrw pic.twitter.com/s4VTNTsPvG — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) May 19, 2021

Sollte sich der Abwärtstrend fortsetzen, könnte die AfD den Einzug in den Landtag verpassen, wenn sie bei der Landtagswahl in NRW unter fünf Prozentpunkten landet.

Dieses Schicksal steht laut der Forsa-Umfrage der Linken bevor, wenn diesen Sonntag NRW-Wahl wäre. Die Partei liegt aktuell bei vier Prozent, hat im Vergleich zur Vorwoche einen halben Prozentpunkt eingebüßt.

Grund zur Freude hat dagegen die FDP: Wenn diesen Sonntag Landtagswahl in NRW wäre, würde die Partei von Christian Lindner 12 Prozent der Stimmen bekommen – der stärkste Wert seit Anfang des Jahres (im Januar waren acht Prozent). (kv)