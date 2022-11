Kindergeld: Überraschung! Erhöhung ab Januar 2023 viel massiver – so viel bekommst du

Alles wird teurer. Lebensmittel- und Energiepreise steigen immer weiter. Viele Familien sind deshalb auch dringend auf das Kindergeld angewiesen. Jetzt gibt es einen Grund zum Feiern. Das Kindergeld soll sich im kommenden Jahr erhöhen.

Höheres Kindergeld ab 2023

Um Familien noch besser entlasten zu können, planen die Ampel-Parteien ein höheres Kindergeld für das kommende Jahr. Wie die „dpa“ mitteilt, haben die Ampel-Fraktionen am Mittwoch im Bundestags-Finanzausschuss beschlossen, die staatliche Unterstützung zum 1. Januar 2023 auf einheitlich 250 Euro im Monat zu erhöhen.

Für die ersten beiden Kinder erhalten Familien bislang jeweils 219 Euro, im nächsten Jahr soll es monatlich künftig jeweils 31 Euro mehr geben. Für das dritte Kind ist ein Plus von 25 Euro vorgesehen, aktuell gibt es 225 Euro. Der Satz für das vierte und jedes weitere Kind soll unverändert bleiben, er liegt auch jetzt schon bei 250 Euro im Monat.

Auch die oppositionelle Union stimmte den Informationen der „Deutschen Presse-Agentur“ zufolge zu. „Ich freue mich, dass es gelungen ist, Familien deutlich stärker zu entlasten und das Kindergeld nochmals zu erhöhen“, betonte Familienministerin Lisa Paus (Grüne). Der Bundestag soll bereits am Donnerstag über die neuen Sätze abstimmen.

Kindergeld: Nochmal deutliche Erhöhung geplant

Angesichts der hohen Inflation und der Energiekrise war bereits geplant, das Kindergeld für nächstes Jahr anzuheben. Für die ersten drei Kinder lag die Erhöhung aber jeweils bei 237 Euro. „Die Ampel legt bei der Entlastung von Familien noch eine Schippe drauf“, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Besonders für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen bedeute das eine wichtige zusätzliche monatliche Entlastung. Jetzt soll es nochmal 13 Euro mehr geben als zunächst von der Ampel geplant.

2022 2023 (1. geplante Erhöhung) 2023 (2. geplante Erhöhung) Anstieg 1. Kind und 2. Kind jeweils 219 Euro 237 Euro 250 Euro + 31 Euro 3. Kind 225 Euro 237 Euro 250 Euro + 25 Euro 4. Kind (und für jedes weitere Kind) 250 Euro 250 Euro 250 Euro –

Gerade Familien würden von den hohen Preisen für Energie und Lebensmittel hart getroffen, betonte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge. Die Erhöhung gehe noch einmal deutlich über den bisher vereinbarten Satz hinaus. „Das ist ein wichtiger Schutz vor Kinderarmut“, betonte die Grünen-Politikerin.

Und auch FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer erklärte: „Das ist die größte Erhöhung des Kindergelds in der Geschichte der Bundesrepublik.“ Die Koalition sendet damit gerade Familien die klare Botschaft: „Wir lassen euch nicht allein!“

Kindergrundsicherung statt Kindergeld?

In Zukunft soll das Kindergeld in Deutschland von einer Kindergrundsicherung abgelöst werden. Dadurch soll es einen einkommensunabhängigen Garantiebetrag für alle Kinder und Jugendlichen geben. Familien mit einem geringen Einkommen sollen einen Zusatzbetrag erhalten. Unterschiedliche Familienleistungen sollen so zusammengefasst werden.

Die Entscheidung, das Kindergeld im kommenden Jahr nochmal deutlich zu erhöhen bezeichnete Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch dazu als einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Familienministerin Paus will, dass 2025 das erste Geld aus dieser Grundsicherung ausbezahlt wird. Über die Höhe ist bislang nichts bekannt.