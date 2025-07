Kim Jong-un hat krasses Problem mit eigenem Volk: So will er es lösen

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un hat ein gewaltiges Problem: Die Menschen in seinem Land gelangen immer einfacher an westliche Nachrichten und konsumieren diese. Ein Trend, der dem diktatorischen Machthaber nicht passt. Jetzt geht der 41-Jährige einen ungewohnten Weg, um seine Propaganda tiefer im Volk zu implementieren. Welcher das ist, verraten wir dir in dieser Fotostrecke.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist für seinen unbarmherzigen Regierungsstil bekannt. Oppositionelle Meinungen werden unterdrückt, doch genau diese werden vor allem von der Jugend immer mehr konsumiert. Um seine Propaganda wieder in den Vordergrund zu rücken, hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen: Eine TV-Soap. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Über das unkonventionelle TV-Format hat das „Wall Street Journal“ berichtet. Der Grund hinter der Produktion ist aber weniger das Entertainment des Volkes, sondern die indirekte Beeinflussung der Meinungsbildung durch Kim Jong-un. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire In der Serie „Ein neuer Frühling in Paehaek Ebene“ werden die Herausforderungen des eigenen Landes thematisiert und Wege aufgezeigt, wie diese gelöst werden können. Lösungswege nach dem Geschmack des Regimes, versteht sich. Foto: IMAGO/SOPA Images Die Geschichte dreht sich um ein hohes Mitglied der regierenden Arbeiterpartei, welches mit seiner Familie auf das Land versetzt wird. Seine Mission: Er soll die Nahrungsmittel-Produktion ankurbeln. (Symbolbild) Foto: IMAGO/ITAR-TASS Im Verlaufe der Serie wird die Familie mit realen nordkoreanischen Problemen konfrontiert, beispielsweise der schlechten Infrastruktur auf dem Land und den schwierigen Bildungsmöglichkeiten. Es wird zudem eine ungewohnte Emotionalität gegenüber den Mitmenschen zugelassen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/ITAR-TASS Nordkoreanische Medien feiern das Produkt von Kim Jong-un als Megahit. „Die Sendung fesselte ihr Publikum, weil sie lebensnah war“, schreibt ein Magazin. Die Serie hat 22 Folgen . Foto: IMAGO/SOPA Images

