KI-Insider warnen: nur 10 Jahre bis zum Ende der Menschheit

Die KI könnte bald die Herrschaft über die gesamte Menschheit übernehmen! Panikmache oder eine legitime Befürchtung? Diese Hinweise sprechen dafür und dagegen.

Als die KI noch in den Kinderschuhen steckte, hatte man Angst, dass sie einem seinen Job wegnimmt. Laut KI-Experten steht nun nicht nur der eigene Arbeitsplatz , sondern das Schicksal der gesamten Menschheit auf dem Spiel. Stimmt das wirklich? Oder sollten wir uns jetzt schon bei ChatGPT für jede beantwortete Frage bedanken, um nicht in Ungnade zu fallen?

Pro: “Die Auslöschung der Menschheit durch KI ist ein ernsthaftes Risiko”

Das behaupten Daniel Kokotajlo, Direktor des amerikanischen Thinktanks „AI Futures Project“, und sein Sprecher Jonas Vollmer. In einem Interview mit dem „Zeit-Magazin“ stellen sie die Prognose auf, die KI werde den Planeten innerhalb der nächsten zehn Jahre kontrollieren. Hinweise darauf liefern das KI-Wettrüsten zwischen China und den USA sowie die Hegemoniebestrebungen großer KI-Unternehmen. ChatGPT und xAI, ein KI-Startup von Elon Musk, konkurrieren bereits miteinander um die Vormachtstellung:

„Basierend auf veröffentlichten internen E-Mails wissen wir: Elon Musk und Sam Altman wollten sicherstellen, dass niemand anderes die KI nutzen wird, um sich zum Diktator zu machen, und begannen daher an eigener KI zu bauen.“, so Kokotajlo.

Das destruktive Potenzial der KI wird laut Experten in naher Zukunft weiter steigen. „Schon allein bei Cyberattacken kann die KI in Zukunft sehr mächtig sein.“, warnt Vollmer. Ein Blick auf KI-gesteuerte Drohnen oder die gezielte Manipulation gesellschaftlicher Stimmungen durch soziale Medien zeigt, wie real diese Gefahr ist.

Contra: KI-Apokalypse unwahrscheinlich

Die KI-Optimisten, darunter der Kolumnist des „Spiegel“ Sascha Lobo, sehen in den Vorhersagen des Thinktanks nur eine an den Haaren herbeigezogene Panikmache. Der von Kokotajlo veröffentlichte Bericht mit dem Titel „AI 2027“ zeichnet lediglich Szenarien, die zwar möglich, aber recht unwahrscheinlich sind. Ein Blick in die Geschichte zeigt schnell ein bekanntes Muster: jeder technologische Fortschritt, von der Eisenbahn bis zum Internet, wurde von Skeptikern verunglimpft, die nur Unheil witterten.

Laut dem Kolumnisten leben „AI Futures Project“ und ähnliche Thinktanks von solchen apokalyptischen Prophezeiungen. In der medienorientierten Welt erhalten sie dafür die meiste Aufmerksamkeit und schaffen eine effektive Werbung für ihr Unternehmen.