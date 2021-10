Karl Lauterbach scherzt über küssende Teenager – „Karl, stell' den Wein weg“

SPD-Politiker und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist für seine regen Twitter-Aktivitäten bekannt.

Karl Lauterbach sorgt mit einem Scherz für Aufruhr. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Dabei bringt Karl Lauterbach nicht nur regelmäßig Tatsachen und Meinungen zur Corona-Pandemie unters Volk, sondern hat auch schon mit diversen Selfies (zum Beispiel mit seiner Tochter oder mit Christian Drosten) für Amüsement unter seinen Followern gesorgt.

Jetzt hat der SPD-Bundestagsabgeordnete aus NRW sich einen Scherz erlaubt, der nicht bei allen gut ankommt.

Karl Lauterbach scherzt über Teenager-Pärchen mit Maske

Trotz aller ernster Ansprachen zur Corona-Krise hat Karl Lauterbach offenbar auch eine humorvolle, wenn nicht gar romantische Seite.

Am Sonntag teilte der SPD-Gesundheitsexperte eine Beobachtung auf Twitter und versah diese mit einem besonderen Kommentar. So schrieb die Journalistin Teresa Bücker: „Teenie-Pärchen in der S-Bahn offenbar so verknallt, dass sie sich mit FFP2-Maske küssen.“

------------

Mehr über Karl Lauterbach:

wurde am 21. Februar 1963 in Düren geboren

sitzt seit 2005 für die SPD im Bundestag

ist spätestens seit der Corona-Pandemie bundesweit bekannt

wird als zukünftiger Gesundheitsminister einer Ampel-Koalition gehandelt

--------------

Dieses vorbildliche Verhalten ging dem 58-Jährigen offenbar ans Herz, er kommentierte die Szene auf seiner eigenen Twitter-Seite: „Die werden mal ein ÄrztInnenpaar.“

Die werden mal ein ÄrztInnenpaar. https://t.co/AaNBsEBUm6 — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) October 24, 2021

Der simple Satz sorgt bei den Followern des Corona-Experten allerdings für geteilte Reaktionen.

+++ Karl Lauterbach: Karten neu gemischt! DIESER Paukenschlag verändert alles für ihn +++

Während einige den Witz gelungen finden, können andere Kommentatoren über die geschilderte Situation nicht lachen:

„Ich suche den 'gefällt mir nicht'-Button“

„Karl, stell' den Wein weg.“

„Wäre lustig, wenn es nicht so traurig wäre.“

„Eher Mr. und Mrs. Monk“

„Herr Lauterbach, grandiose Antwort/Aussage! Made my day! Bewahren Sie sich ihr ganz besonderes Sein! Danke für alles!“

„Erzählen Sie mehr von daheim, Herr Lauterbach“

„Sie werden besser, Herr Lauterbach!“

Die aktuellen Entwicklungen zur Corona-Lage in Deutschland kannst du hier im Newsblog verfolgen.