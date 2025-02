Kanzler-Duell bei „Welt“ und „Bild“: Kaum einer merkt’s! So werden wir Zuschauer getäuscht

Groß kündigen „Bild“ und „Welt TV“ ihr Kanzler-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz an – und das schon seit Tagen. Es wird suggeriert, dass der zweite Schlagabtausch der beiden Kanzlerkandidaten nach dem Duell bei ARD und ZDF ebenfalls eine Live-Sendung ist. Am Abend meldet die „Bild“-Startseite sogar: „Hier kommen sie“. Dazu Bilder der Limousinen. Zudem gibt es einen Bericht aus der Garderobe und dass Merz noch schnell einen Obstsalat isst. Doch die Zuschauer sollten sich nicht hinters Licht führen lassen!

Es ist alles eine große Show vor der Bundestagswahl: Das TV-Duell ist gar nicht live, sondern wurde vorher aufgezeichnet! Friedrich Merz ist am Mittwochabend ganz woanders.

Merz kann nicht an zwei Orten gleichzeitig Wahlkampf machen

Von 19 bis 21 Uhr, also genau zeitgleich mit dem TV-Duell, tritt Merz in Vechta (NRW) auf. Auch der Christdemokrat kann nicht an zwei Orten gleichzeitig Wahlkampf machen! Das Regionalportal der „Münsterländischen Tageszeitung“ und „Oldenburgischen Volkszeitung“ berichtet in einem Live-Ticker von der Veranstaltung. Merz spricht tatsächlich im dortigen Rasta-Dome und ist nicht live bei Springer in Berlin.

Kanzler-Duell wird indirekt als live verkauft

Dass dieses TV-Duell aber eine Aufzeichnung ist, sieht man bei Bild und Welt TV nirgendwo. Es gibt sogar einen Countdown auf der Seite bis 20.15 Uhr, den Beginn der Sendung, als würde alles in Echtzeit ablaufen.

Die Sendung wird von 20.15 bis 21.15 auf Welt TV und auf der Internetseite der „Bild“ übertragen. Moderiert wird das Duell von der „Bild“-Chefredakteurin Marion Horn und „Welt“-Chefredakteur Jan Philipp Burgard.

Im Anschluss gibt es eine einstündige Analyse der Redeschlacht mit Katja Burkard, Jörg Pilawa, Paul Ronzheimer und Robin Alexander.