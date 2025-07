Merz verliert prominenten Unterstützer an SPD – „Der richtige Mann“

Schauspieler Ralf Moeller, bekannt als Unterstützer von Friedrich Merz im Bundestagswahlkampf, überrascht mit einer neuen politischen Entscheidung. In seiner Heimatstadt Recklinghausen setzt sich der Schauspieler diesmal für den SPD-Kandidaten Axel Tschersich bei der Bürgermeisterwahl ein. Persönliche Verbindung und Überzeugung scheinen für ihn wichtiger als Parteizugehörigkeit.

Merz und Moeller: Vom CDU-Unterstützer zum SPD-Fan

Ralf Moeller, bekannt aus Hollywood („Gladiator“) und ehemaliger Unterstützer von Friedrich Merz im Bundestagswahlkampf, steht jetzt überraschend einem SPD-Politiker zur Seite. In seiner Geburtsstadt Recklinghausen unterstützt der 65-Jährige Axel Tschersich, den SPD-Kandidaten für die Bürgermeisterwahl, wie „Bild“ berichtet. Moeller betont, dass bei einer Kommunalwahl weniger die Parteizugehörigkeit, sondern die Persönlichkeit des Kandidaten zähle. Gegenüber der Zeitung sagte er: „Axel ist der richtige Mann für die Stadt.“

Moeller und Tschersich verbindet eine langjährige Bekanntschaft aus ihrer Jugendzeit im Süden von Recklinghausen. Während Moeller damals als Bademeister arbeitete, absolvierte Tschersich eine Verwaltungsausbildung. Heute gilt der SPD-Mann als wirtschaftlich kompetenter Kandidat mit sozialdemokratischen Werten. Moeller unterstützt ihn aus Los Angeles heraus und glaubt an seinen Erfolg: „Du wirst das schaffen.“

Politische Konkurrenz in NRW

Die Bürgermeisterwahl am 14. September in Recklinghausen könnte einen Machtwechsel einläuten. CDU-Amtsinhaber Christoph Tesche tritt nicht erneut an, was die Chancen für die SPD erhöht. Für die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen, der Heimat von Friedrich Merz, gilt die Wahl zudem als wichtiger Stimmungstest.

Moeller, der sich im Bundestagswahlkampf noch klar für Merz und die CDU positionierte, überrascht mit seiner neuen Unterstützung. Die SPD hofft, mit Tschersich und prominenter Hilfe das Rathaus zu erobern. Moeller, der den Wahlkampf weiterhin beobachtet, kündigte scherzhaft an, Tschersich noch Fitness-Tipps geben zu wollen: „Vielleicht kann ich ihm noch ein paar Tipps geben, wie man dabei auch fit bleibt“. Damit bleibt er auch aus der Ferne ein engagierter Unterstützer.

