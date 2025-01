Kachelmann feuert gegen Neubauer: Klimawandel-Streit um Kalifornien-Brände

Zwei meinungsstarke Menschen geraten aneinander! Eigentlich stehen Wetter-Experte Jörg Kachelmann und Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer auf der selben Seite. Beide warnen vor der sich anbahnenden Klimakatastrophe für die Menschheit. Doch nun gibt es doch Reibereien. Auslöser sind die verheerenden Brände im Großraum von Los Angeles.

Kachelmann ist eingeschnappt. „Die Wichtigen“ hätten ein Problem damit, dass er weiter wissenschaftlich argumentiert.

„Irreführungen von Jörg Kachelmann“

Neubauer hatte sich angesichts der Brände in Kalifornien via X über „Desinformation aus dem Trump-Lager“ beklagt. Sie spielte darauf an, dass der designierte US-Präsident Donald Trump den demokratischen Gouverneur Gavin Newsoms für Wassersparmaßnahmen in dem Bundestaat massiv angeht.

Dann nahm sich Neubauer auch Kachelmann vor: „Und in Deutschland? Hier reproduzieren viele Medien die widerlegten Irreführungen von J. Kachelmann, der den nachgewiesenen Zusammenhang von den Feuern und der Klimakrise leugnet.“

Dann teilte sie einen Beitrag von Professor Stefan Rahmstorf. Der Klimaforscher verweist darin auf einen kalifornischen Experten und ein Forschungszentrum der Elite-Universität Yale. Demnach sei der Zusammengang zischen den Bränden und dem Klimawandel eindeutig, etwa weil die Regenzeit später einsetzt und sich Dürrephasen immer häufiger mit den Santa Ana Winden überlappen.

Rahmstorf teilt aus: „Trotzdem kann Herr Kachelmann (Studienabbrecher, kein Forscher) es nicht lassen, Luisa Neubauer zu beschimpfen, die auf die Zusammenhänge hinweist.“

Kachelmann giftet gegen Neubauer: „Kartoffeln reagieren auf Waldbrände einfach am besten“

Kachelmann feuert zurück: „Das ist immer so schade, wie schnell man aus der guten Spielgruppe exkommuniziert wird, obwohl sich die Wissenschaft an sich einig ist und man Brände wie die in Los Angeles gut untersucht hat in der Vergangenheit. Es zählt leider bei den Wichtigen nicht, dass man fast täglich auf die Folgen der Klimakrise hinweist, auch wenn sie nicht so spektakulär sind. Wichtig scheint zu sein, dass man im kommunikativ richtigen Moment auf sie hinweist, auch wenn es wissenschaftlich der falsche Moment ist.“

Schon zuvor hatte Kachelmann Neubauer kritisiert, als diese ein Feuer-Foto aus Kalifornien auf X teilte. Die Aktivistin plädierte dafür, dass dieses Bild eigentlich „das ehrliche Titelfoto für einen Wahlkampf“ sein müsste, „der bisher meint, die wohl größte Krise des Jahrhunderts ausladen zu können“.

Der Meteorologe reagierte scharf: „Wenn es etwas gibt, was sich am wenigsten als Symbol für die Klimakrise eignet, dann ist es ein Waldbrand in Kalifornien. (…) Aber Kartoffeln reagieren auf Waldbrände einfach am besten, das wissen auch Medien, deswegen immer wieder diese Bilder zum Thema.“