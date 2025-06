Wieder Aufregung um Jette Nietzard – „Habe einen Fehler gemacht“

Schon wieder Ärger um Jette Nietzard! Die Co-Chefin der Grünen Jugend hat sich für ein umstrittenes Instagram-Video zu Israel entschuldigt. In der ursprünglichen Version erklärte sie, seit dem 7. Oktober 2023 seien „über 50.000 PalästinenserInnen und 1200 Israelis bei militärischen Operationen umgekommen“.

Kritisiert wurde, dass das Video den Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober nicht als antisemitischen Terrorangriff bezeichnete, sondern als „Militäroperation“.

Jette Nietzard entschuldigt sich bei „Jüdinnen und Juden weltweit“

Nietzard schrieb auf dem Instagram-Account der Grünen Jugend: „Ich habe einen Fehler gemacht, für den ich mich offen und ehrlich entschuldigen will. Vor allem bei Jüdinnen und Juden weltweit und in Deutschland.“

In einem Transparenzhinweis räumte die Grüne Jugend ein, dass die Botschaft des Videos nicht ausreichend klar gewesen sei. Im überarbeiteten Video bezeichnet Nietzard die Hamas als Terrororganisation, die Geiseln nehme und Menschen als Schutzschilde nutze. Sie verlangt die sofortige Freilassung der Geiseln. Zugleich kritisiert sie Israel. Hunger und der Mangel an humanitärer Hilfe würden im Gazastreifen als Waffe eingesetzt. Dennoch hält sie diese Situation nicht für eine Rechtfertigung des israelischen Vorgehens.

Erst wenige Tage zuvor hatte Nietzard wegen eines Posts mit einem provokanten Pullover für Aufsehen gesorgt. Auf ihrem privaten Instagram-Account trug sie ein Sweatshirt mit der Aufschrift „ACAB“, was für „All Cops Are Bastards“ steht. Zusätzlich war auf ihrer Kappe die Botschaft „Eat the rich“ zu lesen. Zahlreiche Politiker ihrer Partei zeigten sich empört über dieses Foto. Einige forderten sogar den Rücktritt der Grünen-Jugend-Chefin.

Chefin der Grünen Jugend lehnt Rücktritt ab

Nach Rücktrittsgerüchten stellte Nietzard jedoch klar, dass sie diesen Schritt nicht gehen werde. Gegenüber dem Magazin „stern“ sagte sie: „Ich habe noch ein paar andere Pullis im Schrank, Sie dürfen also gespannt sein, über welche Botschaften wir noch diskutieren.“ Damit spielt Nietzard auf ihre provokanten Statements an, die seit geraumer Zeit immer wieder Diskussionen auslösen.

