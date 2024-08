Jens Spahn taucht bei Schlager-Star auf – kurz darauf wird getuschelt

Von der Harmonie und Glückseligkeit, die im Fan-Lager von Roland Kaiser vorherrscht, kann man in der Politik nur träumen! Der 72-jährige Schlager-Star vereinigt das Land überparteilich mit seinen Hits wie „Santa Maria“, „Joana“ oder „Warum hast du nicht nein gesagt?“ So tauchte nun CDU-Mann Jens Spahn (44) bei seinem Konzert in der Berliner Waldbühne auf – doch nicht nur er!

+++ Auch lesenswert: Spahn wird zum Trump-Fanboy: „Haben gemeinsame Interessen“ +++

Kein Wunder: Wenn Roland Kaiser spielt, strömen die Massen zu seinen Auftritten. Auch aus der Politik!

Obwohl der Musiker ein bekennender Sozialdemokrat ist (Mitglied seit 2002) und immer wieder in Wahlkämpfen für die SPD wirbt, zeigt sich Jens Spahn angetan. Auf Instagram schwärmt der Ex-Gesundheitsminister: „Roland Kaiser ist eine lebende Legende. Wir sind große Fans seiner Musik – und übrigens ziemlich textsicher…“ Auf den Fotos dazu ist er im Freizeitlook neben seinem Ehemann Daniel Funke (43) zu sehen. „Mich beeindruckt nicht nur der Sänger, sondern vor allem der Mensch Roland Kaiser“, so der Christdemokrat weiter.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Selfies sorgen für Aufmerksamkeit im Netz

Doch es erschien noch mehr Polit-Prominenz an der Waldbühne und die kam von den Sozis! Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Ex-Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sowie der SPD-Linke Matthias Miersch genossen ebenfalls das Sommerkonzert (mehr zum Kaiser-Abend liest du hier).

Mehr Themen für dich:

Zu sehen sind die Selfies auf den Instagram-Kanälen der Politiker. Jens Spahn traute sich allerdings nur ein Foto mit Bärbel Bas zu posten. Noch mehr SPD-Nähe wäre für den ambitionierten Christdemokraten dann vielleicht doch zu viel gewesen. So lachen schon manche in den Kommentaren auf Instagram „Der Sozi und der Schwarze“ oder „Gerne auch für die CDU performed: Roland Kaiser, SPD-Wähler“.

Aber wer weiß, vielleicht feiert die kommende Bundesregierung ab 2025 ja gemeinsam zu Roland Kaiser die Einigung auf den nächsten Koalitionsvertrag? Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär, soll ebenso wie Spahn ein großer Fan des Barden sein!