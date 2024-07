Spahn wird zum Trump-Verehrer: „Haben gemeinsame Interessen“

Nach dem versuchten Attentat auf Trump lässt sich dieser auf dem Parteitag der Republikaner feiern. Dort wurde er wenig überraschend zum Präsidentschaftskandidaten nominiert.

Auch Jens Spahn dürfte dem Ex-Präsidenten dabei die Daumen gedrückt haben. Denn der CDU-Politiker war in Milwaukee, USA, beim Parteitag zu Gast. Dort entdeckte er eine große Schnittmenge zwischen den deutschen Interessen und denen des republikanischen Messias.

++ Auch interessant: Trump: Nach versuchtem Attentat – irrer Kult zeichnet sich nun ab ++

Trump: Spahn ist sein großer Fan

Beim Parteitag der Republikaner nahm Jens Spahn als Beobachter teil – und zog ein begeistertes Fazit. Er findet, dass Deutschland „gemeinsame Interessen“ mit einem zukünftigen Präsidenten Donald Trump haben könnte, erzählt er der „Deutschen Welle“ (DW).

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Trumps Inhalten sehe er „politische Ansätze, die mich nicht schockieren, sondern die andere Gesellschaften und Politiker auch umtreiben“, erklärt der Politiker dem „Spiegel“. Dazu zählen laut Spahn weniger Bürokratie, Begrenzung illegaler Migration und keine unfairen Handelspraktiken. Trump will ebenso Industrie und Arbeitsplätze retten und den chinesischen Einfluss zurückdrängen.

CDU-Politiker mahnt Ampel-Parteien

Spahn findet, man müsse sich um ein gutes Verhältnis zu Donald Trump bemühen. Deutschland und Europa hingen von den USA mehr ab als andersherum, das müsse man hierzulande endlich verstehen. Er warf den Ampel-Parteien SPD, FDP und Grünen vor, sie seien bisher nicht für einen möglichen Wechsel im Weißen Haus gerüstet. Das sei unverantwortliches Verhalten.

Mehr News:

Zum Wahlkampf hat Spahn hohe Erwartungen an den Kandidaten der Republikaner. So erlebe man vielleicht „einen Donald Trump, der sich eher staatsmännisch verhält und auf die Mitte zielt. Dieser Parteitag wird da möglicherweise schon in diese Richtung weisen.“