Jan Böhmermann kündigt satirischsten Beitrag seiner Karriere an – „Egal, was morgen kommt“

Jan Böhmermann macht Pause. Also ab jetzt quasi. Am Freitagabend lief das letzte „ZDF Magazin Royale“ vor der Sommerpause. Sprich: Erst im September flimmert Jan Böhmermann wieder über den Bildschirm.

Der Entertainer musste sich für seine letzte Sendung vor dem Sommer also etwas Besonderes ausdenken. Und das tat Jan Böhmermann. Zumindest nach eigenen Angaben.

Jan Böhmermann: Paukenschlag vor der Sommerpause

„Meine Damen und Herren, es ist unglaublich, aber wahr. Das letzte 'ZDF Magazin' vor der Sommerpause heute. Darum gibt es eine türkise Shit-Show, die so gehaltvoll ist, das verspreche ich Ihnen, so dicht wie Pumpernickel und Brownie zusammen“, so Böhmermann.

Es geht nämlich um Österreich. „Das Land, das uns Hitler schenkte und leider auch die Mozartkugel“, so Böhmermann. Zudem, so der Satiriker, sei Österreich so etwas wie das „Versuchslabor für deutsche Politik“. „Was uns hier in Deutschland noch droht, ist in Österreich längst Realität“, gibt sich Böhmermann besorgt, um dann einen kurzen Videoclip von Horst Seehofer einzuspielen.

„In Österreich regieren auch die Grünen... DIE GRÜNEN“, zeigt sich der 71-Jährige regelrecht schockiert. Und Böhmermann. Der übernimmt den Schockmoment. „Das könnte bei uns auch passieren“, ruft der ZDF-Satiriker. Doch in Österreich müsse sich niemand Sorgen machen.

Jan Böhmermann: „Der Kanzler gewordene Alfalfa von den kleinen Strolchen“

Schließlich habe Sebastian Kurz alles im Griff. Oder wie ihn Böhmermann nennt: „Der Kanzler gewordene Alfalfa von den kleinen Strolchen“.

Ärgerlich nur, dass das Netzwerk von Sebastian Kurz einen satirischen Beitrag im ORF über eben jenen Sebastian Kurz verhindert haben soll. Das nahm sich Böhmermann zur Aufgabe. „Da bekomme ich doch richtig Bock, einen satirischen Beitrag über das Netzwerk von Sebastian Kurz zu machen. Und zwar den satirischsten Beitrag, den das 'ZDF Magazin Royale' jemals gemacht hat.“ Oder wie er es so schön sagt: „Habt ihr Lust? Dann machen wir das. Letzte Sendung. Scheiß doch drauf, ist doch egal, was morgen kommt.“

Und Böhmermann ließ sich nicht lumpen. „Ist der österreichische Tiktok-Kanzler, der niedliche Kurz Sebastian in Wirklichkeit ein gefährlicher Erdapfel-Erdogan? Ein Baby-Bolsonaro? Ein Lego-Lukaschenko?“, fragt er provokativ.

Den kompletten Beitrag findest du in der ZDF-Mediathek.

