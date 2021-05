Jan Böhmermann: Verfassungsschutz beobachtet Querdenker – Entertainer mit Seitenhieb auf „Tatort“-Star

Am Mittwoch postete Jan Böhmermann auf seinem Twitter-Profil die Eilmeldung, dass der Verfassungsschutz nun bundesweit Teile der sogenannten Querdenker-Szene beobachten wolle. Nicht jedoch, ohne gleichzeitig auch einem „Tatort“-Schauspieler ordentlich eins auszuwischen.

Jan Böhmermann teilt aus

Die Querdenker-Szene hatte mit wissenschaftsfeindlicher, verschwörungsideologischer und teils rassistischer Rhetorik in den vergangenen Monaten immer wieder gegen die Corona-Politik in Deutschland mobil gemacht. Zum Teil kam es auf Demonstrationen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Nun soll die Szene durch den Verfassungsschutz beobachtet werden. Diese Nachricht machte am Mittwochmittag in der Medienwelt die Runde – und blieb auch Jan Böhmermann nicht verborgen.

Er twitterte einen Screenshot der Nachricht. Für mehr Aufsehen dürfte allerdings die Beschreibung des Bildes sorgen, die Böhmermann gemeinsam mit dem Bild absendete. Über dem Screenshot heißt es: „Gute Nachrichten für die Einschaltquote des Münsteraner 'Tatorts'!“

Gute Nachrichten für die Einschaltquote des Münsteraner Tatorts! 😍 pic.twitter.com/VjdA4ZAsqn — Jan Böhmermann 🦠🤨 (@janboehm) April 28, 2021

Es gibt kaum Zweifel, dass diese Nachricht an „Tatort“-Schauspieler Jan Josef Liefers gerichtet ist. Der spielt im Münsteraner Ableger in der ARD den Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne. Doch in den vergangenen Tagen war Liefers nicht wegen seiner Rolle als Mediziner ins mediale Kreuzfeuer geraten.

Querdenker freuten sich über „#allesdichtmachen“

Jan Josef Liefers war einer der bekanntesten Schauspieler, die in der vergangenen Woche unter dem Hashtag „allesdichtmachen“ sein Corona-Video ins Netz lud. Darin kommentierten die Prominenten die Maßnahmen der Regierung auf ironisch-sarkastische Art – wie es die Macher selbst angaben.

Jan Josef Liefers stand für seine Teilnahme an der „Alles dicht machen“-Aktion in der Kritik. Foto: IMAGO / Karina Hessland

Doch viele empfanden die Videos lediglich als zynisch, die Aktion stieß auf Unverständnis und Kritik, unter anderem bei einem „Heute Show“-Reporter. Ein Mitglied des WDR-Rundfunkrats forderte sogar den Rauswurf von Liefers. Besonders das Video von Katharina Schlothauer sorgte für erhitze Gemüter. Einige Schauspieler ließen ihre Videos wieder entfernen. Möglicherweise auch, weil der Beifall für sie aus der falschen Ecke kam.

Um den Bogen zum Querdenker-Verbot zu spannen: Neben der AfD hatte auch die Querdenker-Szene die Videos gelobt und weiterverbreitet. (dav)