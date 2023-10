Israel-Hass von Muslimen in Deutschland: „Wir haben gefeiert“ – Videos machen fassungslos

Wie denken Muslime in Deutschland über die brutalen Angriffe der Hamas-Terroristen auf die Zivilbevölkerung in Israel? Familien, mitsamt Kindern wurden grausam hingerichtet. Hunderte Kinder, Frauen und Männer von den Islamisten als Geiseln entführt.

Doch ein gewisses Milieu unter den deutschen Muslimen scheint kein Problem mit dieser unmenschlichen Gewalt zu haben. Sie bekennen offen ihre Sympathie für den Kampf der Hamas-Terroristen und ihren Antisemitismus. Zwar gibt es Imame wie den Berliner Ender Cetin, die den Terror eindeutig verurteilen (wir berichteten hier) – aber es tauchen auch mehr und mehr verstörende Videoaufnahmen mit Muslimen auf, die sich ganz anders und menschenverachtend äußern.

Straßenumfrage in Hamburg: „Ich freue mich“

So befragte der NDR für das „Hamburg Journal“ mehrere Muslime auf den Straßen der Hansestadt. Ein junger Mann, offenbar mit arabischen Wurzeln, sagt: „Die Israelis sind Barbaren!“ Ein anderer aus der Clique sagt in gebrochenem Deutsch: „Ich bin Muslim. Hamas gut. Israel nicht gut.“

+++ Mehr Artikel und News zum Krieg in Israel +++

Auch eine Frau mit Kopftuch spricht ganz offen mit dem Kamerateam. Was sie von den Anschlägen halte? „Das ist gut. Das ist sehr gut sogar“, bekennt sie feixend. „Ich freue mich, dass die sowas geschafft [haben].“ Der Reporter fragt perplex nach, doch sie bekräftigt ihre Ansicht sogar noch: „Ja, ich freue mich. Sehr gut! Wir haben auch gefeiert zu Hause!“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Demonstrant in Duisburg: „Alles legitim“

Der TV-Sender Welt berichtete derweil am Montag von einer Pro-Palästinenser-Demo in Duisburg. Zwar kritisiert ein junger Teilnehmer der Demo die Hamas. Menschen zu töten sei „auf jeden Fall nie der Weg“. Doch ein älterer Demonstrant sieht das ganz anders: „Wenn man sich befreien möchte, ist alles legitim.“ Alles legitim – auch die Hinrichtung von mindestens 1.200 Menschen in Israel, darunter viele Familien und Hunderte friedlich Feiernde auf einem Festival?

Weitere aktuelle Nachrichten:

Schüler verprügelt Lehrer – Handy-Video kursiert im Netz

In Berlin-Neukölln ereignete sich ebenfalls ein beklemmender Vorfall: In einem Gymnasium eskalierte am Montag der Streit um eine provokativ mitgebrachte Palästina-Fahne. Es kam zum Gewaltausbruch – aufgenommen mit einer Handykamera.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein 15-jähriger Schüler verpasste einem Lehrer (61) offenbar eine Kopfnuss und danach einen Tritt in den Unterbau, als dieser ihm die Fahne wegnehmen wollte. Alles vor den Augen der Mitschüler auf dem Schulhof.

Damit noch nicht genug: Auch in der „Tagesschau“ wurde ein verstörendes Interview mit einem Duisburger ausgetrahlt. Dieser Mann verteidigte die Hamas ganz unverblümt (mehr dazu hier).