News-Blog: Israel schlägt gegen Iran zurück – Australier sollen das Land verlassen

Nach einem massiven Angriff mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen in der Nacht zum Sonntag (14. April) hat Israel nun offenbar zurückgeschlagen.

Iranische Staatsmedien spielen den möglichen Gegenschlag herunter. Bisher herrscht Rätselraten über das Ausmaß der Vergeltungsaktion.

News-Blog: Israel schlägt zurück – Iran meldet Explosionen

6.40 Uhr: Australien warnt eigene Staatsbürger in Israel eindringlich

Das australische Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel (DFAT) forderte seine Bürger jetzt auf, Israel zu verlassen. Es bestehe eine hohe Bedrohung durch militärische Vergeltungsmaßnahmen und terroristische Angriffe in der gesamten Region.

19. April, 6.10 Uhr: Iran spielt möglichen Gegenschlag herunter

Am Himmel über der iranischen Provinz Isfahan sind Staatsmedien zufolge mehrere kleine Flugobjekte beschossen worden. Die iranische Luftabwehr hat nach Behördenangaben mehrere kleine Drohnen „erfolgreich abgeschossen“. Es habe sich nicht um eine breit angelegte Attacke gehandelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna am Freitagmorgen.

Zuvor war in der Nacht zu Freitag über eine Explosion nahe der gleichnamigen Millionenstadt Isfahan berichtet worden, die laut den Staatsmedien von der Luftabwehr ausgelöst wurde. Die iranische Regierung wies Meldungen zurück, denen zufolge der Sicherheitsrat zu einer Notsitzung zusammengekommen sei.

Die Nuklearanlagen in der Provinz seien „völlig sicher“, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf „verlässliche Quellen“. Die in einigen ausländischen Medien veröffentlichten Informationen über einen Vorfall in diesen Anlagen seien nicht korrekt. In der Region befinden sich zudem wichtige Einrichtungen der iranischen Rüstungsindustrie.

