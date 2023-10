Israel-Krieg: Taylor Swifts Bodyguard gibt altes Leben auf – und verzichtet auf sein Mega-Gehalt

Die Brutalität des Nahost-Konfliktes erreicht nun auch die Glitzerwelt von Taylor Swift. Die Sängerin machte zuletzt mit einem Liebes-Outing (der Glückliche ist US-Footballstar Travis Kelce) und ihrer Eras-Welttour Schlagzeilen. Nach dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel reagiert nun aber einer ihrer Bodyguards.

Der Wachmann, der als höchst wachsamer Beschützer an der Seite des US-Superstars bereits eine Netzberühmtheit wurde, fasste nun einen mutigen und lebensverändernden Entschluss.

Leibwächter fasst mutigen Entschluss – trotz „Traumjob“

Die Zeitung „Israel HaYom“ berichtet, dass der jüdische Bodyguard in seine Heimat zurückgekehrt ist, um gegen die Hamas zu kämpfen. Sein Name wird in dem Artikel nicht genannt. Laut dem Blatt habe er gesagt, dass er nicht zusehen könne, „wie Familien abgeschlachtet und bei lebendigem Leibe in ihren Häusern verbrannt werden“.

Die Zeitschrift „Variety“ berichtet, dass der Mann seine Anstellung bei Taylor Swift als „fantastischen Traumjob“ beschreibt. Er lasse „tolle Freunde“ zurück, die er „Familie nenne“. Jedoch habe er nicht an der „Seitenlinie“ zuschauen wollen, was in Israel passiere.

Laut dem Bericht war er zuvor bei den Israel Defence Forces, den Verteidigungskräften des Landes, bevor er in die USA ging. Der Promi-Leibwächter fordert andere dazu auf, nicht tatenlos zuzusehen. „Stehen Sie nicht auf der falschen Seite der Geschichte!“, wird er zitiert.

Israel-Krieg statt Mega-Gehalt

Auch Rabbi und Autor Shmuel Reichmann würdigt den Entschluss des Mannes auf X (früher Twitter): „Er hat gerade seinen 500.000-Dollar-Job und seinen bequemen Lebensstil aufgegeben, um nach Israel zurückzukehren und sich seiner Einheit anzuschließen, die sich auf den Kampf gegen das Böse der Hamas vorbereitet.“ Der Geistliche lobt ihn: „Kol ha’kavod!“ – gut gemacht!

Ob der Mann tatsächlich eine halbe Million im Jahr kassiert hat, ist spekulativ. Sicher ist, dass Bodyguards von Superstars wie Taylor Swift in den USA ein Top-Einkommen beziehen. Er hätte also tatsächlich seinen lukrativeren Job weiterführen können. Stattdessen riskiert er sein Leben im Kampf gegen den Terror.