News-Blog zum Iran-Israel-Konflikt: Angriff mit Kamikaze-Drohnen hat begonnen – auch Jemen feuert auf Israel

Der Konflikt zwischen Israel und Iran eskaliert! In der Nacht zum Sonntag sollen über 50 Drohnen aus dem Iran den verfeindeten Staat Israel erreichen. Es könnte der Auftakt sein zu einem neuen Nahost-Krieg!

Schon zuvor drohte der Iran damit, israelische Ziele zu attackieren. US-Präsident Biden sagte am Freitag, dass das iranische Regime „eher früher als später“ angreifen werde. Nun passiert es!

News-Blog zum Konflikt zwischen Iran und Israel

23:15 Uhr: Jordanien will Drohnen abschießen

Wird das Nachbarland Jordanien zu einem wichtigen „Schutzschirm“ Israels in dieser Nacht? Der Staat kündigte jetzt an, alle Drohnen abzuschießen, die in den Luftraum des Landes eindringen.

23.05 Uhr: Steffen Seibert wendet sich an „alle deutschen Landsleute“ in Israel

Deutschland Botschaft Steffen Seibert, früher Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel und ZDF-Moderator, meldete sich über X. Er spricht von einem „Direktangriff wie noch nie“. Er appelliert: „Alle deutschen Landsleute bitte ich dringend, zu Ihrer Sicherheit den Anweisungen des Home Front Command und der lokalen Behörden zu folgen.“

22.58 Uhr: Drohnen kommen auch aus dem Jemen! Iran schickt zweite Welle

Auch der Jemen beteiligt sich nach neuesten Meldungen am Angriff auf Israel! Der Staat im Süden der Arabischen Halbsinsel habe ebenfalls mehrere Drohnen auf den Weg nach Israel geschickt. Aus dem Iran soll derweil eine zweite Welle an Drohnen gestartet sein! Eine Videoaufnahme soll eine fliegende Drohne zeigen.

Bei den eingesetzten iranischen Kamikaze-Drohnen soll es sich um welche des Typs Shahed 131 oder 136 handeln. Eine solche Drohne soll im Südosten des Irak beim Überflug gefilmt worden sein. Der Sicherheitsexperte Professor Carlo Masala ordnet auf X ein, dass solche Drohnen aus iranischer Produktion auch vom Putin-Regime im Krieg in der Ukraine eingesetzt worden sind und noch werden. Er geht davon aus, dass die Anzahl der Drohnen die israelische Luftverteidigung „übersättigen“ soll. Können gegebenfalls nicht alle Drohnen ausgeschaltet werden und kommt es zu Einschlägen?

22.52 Uhr: Ziviler Luftverkehr in der ganzen Region praktisch eingestellt

Im ganzen Luftraum zwischen dem Iran und Israel gibt es aktuell praktisch keinen zivilen Luftverkehr mehr. Auch über dem Irak, Syrien und Jordanien fliegen Passierflugzeuge aktuell eine Schleife oder starten gar nicht erst. Ein entsprechendes Bild von Flightradar24 teilte der Deutschlandfunk-Redakteur Benjamin Hammer, der früher aus Tel Aviv berichtete.

22.42 Uhr: Israelisches Militär in „höchster Alarmbereitschaft“ wegen Drohnenangriff

Neue Informationen zum Drohnenangriff auf Israel: Es sollen über 50 Kampfdrohnen vom iranischen Territorium aus in Richtung Israel geschickt worden sein. Das israelische Militär, mitsamt des Abwehrsystems Iron Dome, Kampfjets und Marineschiffe, sei in „höchster Alarmbereitschaft“ und überwache die Situation. Militärsprecher Daniel Hagari betonte, die Armee beobachte die Lage und alle Abwehrsysteme seien bereit. Zudem werde der GPS-Empfang in verschiedenen Landesteilen unterdrückt.

22.08 Uhr: Drohnen-Angriff! Iran schickt offenbar Schwarm von Kampfdrohen nach Israel

Es scheint nun tatsächlich zu beginnen! Laut israelischen Medienberichten hat der Iran mit dem Angriff auf Israel begonnen. Dutzende Drohnen seien durch die iranischen Revolutionsgarde auf den Weg nach Israel geschickt worden, sie erreichen das Land demnach nach mehreren Flugstunden in der Nacht zum Sonntag. Die „Jerusalem Post“ berichtet, dass eine Drohe etwa neun Stunden braucht, um den Luftraum über Israel zu erreichen. Das bietet der israelischen Luftverteidigung die Möglichkeit, rechtzeitig auf den Drohnenangriff zu reagieren.

Derweil wird das Kriegskabinett Israels ebenfalls in der Nacht in einem Bunker in Tel Aviv das weitere Vorgehen besprechen.

20:20: Israel bereitet Bevölkerung auf Iran-Angriff vor

Da die Sorge vor einem möglichen iranischen Vergeltungsangriff wächst, hat die israelische Armee neue Schutzanweisungen für die Zivilbevölkerung veröffentlicht. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sagte vor Journalisten, es solle von Sonntag an keinen Schulunterricht oder andere Bildungsaktivitäten, keine Ferienlager und keine organisierten Ausflüge geben. Am Sonntag (14. April) beginnen zweiwöchige Schulferien zum jüdischen Pessach-Fest.

Am Arbeitsplatz sollen die Bürger besonders in diesen Gebieten darauf achten, dass sie notfalls rasch einen Schutzraum erreichen können.

17:57: Israel-Sprecher droht Iran nach Schiffskaperung

Der Sprecher des israelischen Militärs Daniel Hagari drohte nach der Beschlagnahmung des Containerschiffs „MSC Aries“: „Der Iran wird die Konsequenzen tragen, wenn er sich für eine weitere Eskalation dieser Situation entscheidet.“ Die israelische Armee sei auf alle Szenarien vorbereitet und habe seine Bereitschaft erhöht, „um Israel vor weiteren iranischen Aggressionen zu schützen. Wir sind auch bereit, darauf zu reagieren“.

15:55: Mitarbeiter müssen deutsche Botschaft in Iran räumen

Durch die drohende militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel verlassen die Familienangehörigen der Entsandten an der deutschen Botschaft in Teheran den Iran. Dazu werden weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mit. Schon am Freitag (12. April) hatte das Baerbock-Ministerium alle deutschen Staatsangehörigen im Iran aufgefordert, das Land schnellstmöglich zu verlassen.

Die Marine der iranischen Revolutionsgarden hat ein Containerschiff beschlagnahmt. Das Schiff mit Verbindungen zu Israel befinde sich nach der Festsetzung auf dem Weg in iranische Gewässer, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur „Irna“. Videos der Agentur zeigten den Einsatz von Kommandosoldaten, die sich von einem Militärhubschrauber auf das Deck des Schiffes abseilten.

Bei dem Schiff handelte es sich um das Containerschiff „MSC Aries“, das nach Informationen des israelischen Armee-Senders unter der Flagge Portugals fährt.