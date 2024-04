News-Blog zum Iran-Israel-Konflikt: Iranische Truppen entern Container-Schiff mit Israel-Verbindung

Der Konflikt zwischen Israel und Iran spitzt sich zu. Der Iran droht, israelische Ziele anzugreifen. US-Präsident Biden gehe davon aus, dass das iranische Regime „eher früher als später“ angreifen werde. Israel ist nach eigener Aussage auf einen möglichen Angriff vorbereitet.

News-Blog zum Konflikt zwischen Iran und Israel

15:55: Mitarbeiter müssen deutsche Botschaft in Iran räumen

Durch die drohende militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel verlassen die Familienangehörigen der Entsandten an der deutschen Botschaft in Teheran den Iran. Dazu werden weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mit. Schon am Freitag (12. April) hatte das Auswärtige Amt alle deutschen Staatsangehörigen im Iran aufgefordert, das Land schnellstmöglich zu verlassen.

Die Marine der iranischen Revolutionsgarden hat ein Containerschiff beschlagnahmt. Das Schiff mit Verbindungen zu Israel befinde sich nach der Festsetzung auf dem Weg in iranische Gewässer, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur „Irna“. Videos der Agentur zeigten den Einsatz von Kommandosoldaten, die sich von einem Militärhubschrauber auf das Deck des Schiffes abseilten.

Bei dem Schiff handelte es sich um das Containerschiff „MSC Aries“, das nach Informationen des israelischen Armee-Senders unter der Flagge Portugals fährt.

(Mit dpa.)