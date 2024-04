News-Blog: Nach Angriff auf Israel – Iran spricht von „erfolgreicher Operation“

Der Konflikt zwischen Israel und Iran eskaliert! Erstmals in der Geschichte der Islamischen Republik hat der Iran seinen Feind direkt angegriffen. In der Nacht zum Sonntag (14. April) erreichten Hunderte Drohnen und Raketen aus dem Iran Israel. Es könnte der Auftakt zu einem neuen Nahost-Krieg sein!

Der Angriff wurde nach Angaben des Irans am Sonntag für beendet erklärt, gleichzeitig warnt das Mullah-Regime vor einem möglichen Gegenangriff. Die Lage ist angespannt, die ganze Welt ist in Aufruhr. Alle Entwicklungen zum Thema findest du bei uns im News-Blog.

News-Blog zum Konflikt zwischen Iran und Israel

12.50 Uhr: Baerbock warnt vor „Eskalationsspirale“

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat am Sonntag nach einem Treffen mit dem Auswärtigen Amt in Berlin vor einer „Eskalationsspirale“ gewarnt, die durchbrochen werden muss. „Wir müssen gemeinsam zu einem Ende der Gewalt finden.“ Sie erinnerte an die Millionen „Frauen, Männer und Kinder in Israel, in Iran und in der ganzen Region, die gestern Nacht vor Angst nicht schlafen konnten, sie alle wollen diese Eskalation nicht.“

Die Grünen-Politikerin bekräftigte, dass Israel die volle Solidarität Deutschlands gelte. „Das iranische Regime hat sehenden Auges den ganzen Nahen und Mittleren Osten an den Rand des Abgrunds geführt“, sagte sie. „Wir verurteilen den direkten iranischen Angriff auf das Staatsgebiet Israels auf das Schärfste.“

Nach dem massiven Raketenangriff des iranischen Mullah-Regimes auf Israel sorgt ein Post der SPD-Spitzenpolitikerin Aydan Özoğuz auf „X“ (vormals Twitter) für gewaltige Empörung. Der immer wieder geäußerte Vorwurf: Täter-Opfer-Umkehr!

In dem Post, den sie inzwischen wieder gelöscht hat, reagierte die stellvertretende Bundestagspräsidentin Aydan Özoğuz auf den Angriff des Irans auf Israel, ohne dabei klar Stellung gegen dieses Vorgehen des Regimes in Teheran zu beziehen. Stattdessen, so lässt sich der Beitrag interpretieren, gab sie Israel zumindest eine Teilschuld an der Eskalation. Mehr zu der berechtigten Kritik und einer heftigen Forderung gegen die SPD-Politikerin liest du hier.

12.08 Uhr: Iran-Attacke kein „Schein-Angriff“

Weltweit stellen sich nicht nur Regierungen, sondern auch viele Menschen nun jedoch eine drängende Frage, von der so viel abhängt für Israel, den Nahen Osten und Staaten weit darüber hinaus. War dieser Raketenhagel eine Art „Schein-Angriff“, mit dem der Iran in erster Linie sein Gesicht wahren wollte – wohl wissend, dass man Israel damit nur begrenzt treffen würde? Oder waren die Ereignisse in der Nacht lediglich die erste Welle einer kriegerischen Auseinandersetzung, auf die weitere, umfangreichere Attacken folgen werden?

Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari die Spekulationen, der Angriff des Irans auf Israel könnte eine Art geplanter Show ohne echte Schadensabsicht gewesen sein, vehement zurück. „Ich glaube, der Iran wollte Ergebnisse erzielen und dies ist ihm nicht gelungen“, sagte Hagari am Sonntag, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Der Einsatz Hunderter Drohnen und Raketen durch den Iran sei eine klare Eskalation gewesen (hier mehr lesen).

11.36 Uhr: Iranische Bevölkerung in Panik

Lange Schlangen bilden sich seit Samstagabend (13. April) vor den Tankstellen in Teheran. Die Bevölkerung des Iran tankt voll, wappnet sich. Ein Krieg zwischen Israel und Iran wäre nicht nur eine Katastrophe für die israelischen, sondern auch für die iranischen Zivilisten. Mehr dazu liest du hier.

10.27 Uhr: Iran spricht von „erfolgreicher Operation“

Der iranische Armeechef Mohammed Bagheri erklärte am Sonntagmorgen im iranischen Fernsehen, dass alle Ziele des Raketenangriffs in Israel erreicht worden wären. „Die Operation “Ehrliches Versprechen‘ ist zwischen gestern Abend und heute Früh mit Erfolg ausgeführt worden und hat all ihre Ziele erreicht“, so der Armeechef.

Man habe keine zivilen Ziele oder Städte ins Visier genommen, stattdessen habe es zwei Hauptziele gegeben: Das Geheimdienstzentrum, das die Informationen für den Angriff auf das iranische Konsulatsgebäude im syrischen Damaskus geliefert habe, sowie der Militärstützpunkt Nevatim, von dem aus die F35-Kampfflugzeuge gestartet seien, die es bombardiert hätten. „Diese beiden Zentren sind beträchtlich beschädigt und außer Betrieb gesetzt worden.“ Israel gab an, dass die Nevatim-Basis zwar leicht getroffen worden sei, aber nach wie vor funktioniere.

Weiter erklärte Bagheri: „Wir habe keinerlei Absicht, den Einsatz fortzuführen, aber wenn das zionistische Regime eine Aktion gegen die islamische Republik Iran unternimmt – ob das auf unserem Boden ist oder gegen unsere Zentren in Syrien oder anderswo – dann wäre unser nächster Einsatz sicher gewichtiger als dieser hier.“ Die islamische Republik Iran nutzt den Begriff „zionistisches Regime“, um den Erzfeind Israel verächtlich zu machen.

10.05 Uhr: Israelische Kinder schwer verletzt

Der Raketen-Angriff von Iran auf Israel hat zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren verletzt. Sie wurden von Trümmerteilen der Abfangraketen getroffen, wie du in diesem Artikel lesen kannst.

9.00 Uhr: ARD wegen Berichterstattung in der Kritik

Nach dem Angriff des Irans auf Israel geht bei vielen die Angst vor einem dritten Weltkrieg um. Umso überraschender das Samstagabendprogramm der ARD. Während CNN oder BBC in Windeseile Sondersendungen ins Programm nahmen, zeigte Das Erste weiter die XXL-Version der Quizshow „Wer weiß den sowas?“. Mehr dazu hier.

8.30 Uhr: Das Mullah-Regime droht den USA

In der Nacht zum Sonntag wurde eine Erklärung der Revolutionswächter im Iranischen Fernsehen verlesen. Darin heißt es: „Jede Unterstützung und Beteiligung an der Beeinträchtigung der Interessen Irans“ werde eine „entschiedene Reaktion der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran nach sich ziehen“.

7.10 Uhr: Israels Heimatschutz gibt Entwarnung

Der israelische Heimatschutz gab auf seiner Webseite Entwarnung. Bürger im Norden und im Süden Israels müssten sich nun nicht mehr in der Nähe von Schutzräumen aufhalten. Dem israelischen Militär zufolge wurden 300 Geschosse auf Israel abgefeuert. Von den 170 abgeschossenen Drohnen ist keine in israelisches Staatsgebiet gelangt, da sie erfolgreich abgefangen wurden. Gleiches gilt für die 30 Marschflugkörper, da sie von Kampfflugzeugen abgeschossen werden konnten. Lediglich einige der etwa 120 ballistischen Raketen durchdrangen die israelische Verteidigung und verursachten geringe Schäden auf einem Luftwaffenstützpunkt in Nafatim.

6.45 Uhr: US-Streitkräfte können 7o Raketen abwehren

Wie die „Bild“ berichtet, konnten US-Streitkräfte rund 70 Drohnen und mindestens drei ballistische Raketen abwehren. Die US-Kräfte hätten die Raketen von Kriegsschiffen aus abfangen können, die sich derzeit im östlichen Mittelmeer befinden.

2.41 Uhr: Kanzler warnt vor einem möglichen „Flächebrand“

Bundeskanzler Olaf Scholz meldete sich in der Nacht zu Sonntag zu Wort: „Der Luftangriff auf israelisches Staatsgebiet, den Iran heute Nacht begonnen hat, ist unverantwortlich und durch nichts zu rechtfertigen. Iran riskiert einen Flächenbrand.“ Deutschland stehe eng an der Seite Israels.

1.51 Uhr: Drohenangriff konnte nahezu komplett abgewehrt werden

Nach Angaben israelischer Offizieller seien 99 Prozent der iranischen Drohen und Raketen vor dem Eintreffen am Ziel abgefangen worden. Damit wäre der Angriff Irans praktisch verpufft.

1.35 Uhr: Erstes Opfer des iranischen Angriffs soll eine Zehnjährige sein

Bei dem Großangriff des Irans auf Israel ist nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Es handele sich um eine Beduinin aus dem Umkreis der Stadt Arad in der Negev-Wüste, teilte der Rettungsdienst in der Nacht zum Sonntag mit.

Die US-Streitkräfte haben laut Berichten der TV-Sender CNN und ABC vom Iran abgefeuerte Drohnen abgeschossen. Die Sender beriefen sich auf nicht namentlich genannte US-Regierungsvertreter. Es wurden zunächst aber keine Angaben dazu gemacht, wie viele Drohnen abgeschossen wurden und wo sie abgeschossen wurden.

0:40 Uhr: Baerbock warnt vor „Chaos“ in der Region

Nun gab auch Deutschlands Außenministerin Annelena Baerbock ein erstes Statement ab: „Wir verurteilen den laufenden Angriff, der eine ganze Region ins Chaos stürzen kann, aufs Allerschärfste.“ Iseael gelte in diesen Stunden „unsere ganze Solidarität“.

0:28 Uhr: Große Unterstützung für Israel beim Abfangen der Drohnen

Jordanien soll seinen Luftraum für israelische Kampfflugzeuge geöffnet haben, um die Kamikaze-Drohnen abzufangen. Zudem sollen US-amerikanische und britische Kampfjets Israel in diesen Minuten beim Abschuss der Drohnen unterstützen.

0:15 Uhr: Frankreich und Großbritannien warnen Iran vor „neuer Stufe der Destabilisierung“

„Mit der Entscheidung zu dieser beispiellosen Handlung hat der Iran eine neue Stufe der Destabilisierung überschritten“, erklärte die französsiche Außenminister Stéphane Séjourné am Samstag auf X.

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat den iranischen Angriff auf Israel als gefährlich verurteilt und Israel die Unterstützung seines Landes zugesichert. „Gemeinsam mit unseren Verbündeten arbeiten wir unter Hochdruck daran, die Lage zu stabilisieren und eine weitere Eskalation zu verhindern“, fügte Sunak hinzu. „Niemand möchte weiteres Blutvergießen sehen.“

23:52 Uhr: Dritte Angriffswelle – Iran feuert auch Marschflugkörper auf Israel

Nicht nur Drohnen, sondern auch ballistische Raketen: Nach iranischen Medienberichten hat das Mullah-Regime nun auch Marschflugkörper auf Israel abgefeuert. Es soll die dritte Angriffswelle sein. Mittlerweile ist die Rede von Hunderten Flugkörpern, die Richtung Israel unterwegs sind. Zudem sollen die Huthi-Rebellen im Jemen ebenfalls Drohnen auf den Weg geschickt haben.

23:44 Uhr: Bitcoin-Crash? Der Kurs stürzt wegen Israel-Iran-Eskalation massiv ab

Nach den ersten Berichten über den Drohnenangriff auf Israel stürzt der Bitcoin-Preis direkt massiv ab. Die Kryptowährung verlor schlagartig über 7 Prozent und stürzte von 67.200 US-Dollar auf aktuell knapp über 62.000 US-Dollar ab!

23:15 Uhr: Jordanien will Drohnen abschießen

Wird das Nachbarland Jordanien zu einem wichtigen „Schutzschirm“ Israels in dieser Nacht? Der Staat kündigte jetzt an, alle Drohnen abzuschießen, die in den Luftraum des Landes eindringen.

23.05 Uhr: Steffen Seibert wendet sich an „alle deutschen Landsleute“ in Israel

Deutschland Botschaft Steffen Seibert, früher Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel und ZDF-Moderator, meldete sich über X. Er spricht von einem „Direktangriff wie noch nie“. Er appelliert: „Alle deutschen Landsleute bitte ich dringend, zu Ihrer Sicherheit den Anweisungen des Home Front Command und der lokalen Behörden zu folgen.“

22.58 Uhr: Drohnen kommen auch aus dem Jemen! Iran schickt zweite Welle

Auch die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen, Verbündete des Mullah-Regimes in Teheran, beteiligen sich nach neuesten Meldungen am Angriff auf Israel! Aus dem Staat im Süden der Arabischen Halbsinsel sollen ebenfalls mehrere Drohnen auf den Weg nach Israel geschickt worden sein. Aus dem Iran soll derweil eine zweite Welle an Drohnen gestartet sein! Eine Videoaufnahme soll eine fliegende Drohne zeigen.

Bei den eingesetzten iranischen Kamikaze-Drohnen soll es sich um welche des Typs Shahed 131 oder 136 handeln. Eine solche Drohne soll im Südosten des Irak beim Überflug gefilmt worden sein. Der Sicherheitsexperte Professor Carlo Masala ordnet auf X ein, dass solche Drohnen aus iranischer Produktion auch vom Putin-Regime im Krieg in der Ukraine eingesetzt worden sind und noch werden. Er geht davon aus, dass die Anzahl der Drohnen die israelische Luftverteidigung „übersättigen“ soll. Können gegebenfalls nicht alle Drohnen ausgeschaltet werden und kommt es zu Einschlägen?

22.52 Uhr: Ziviler Luftverkehr in der ganzen Region praktisch eingestellt

Im ganzen Luftraum zwischen dem Iran und Israel gibt es aktuell praktisch keinen zivilen Luftverkehr mehr. Auch über dem Irak, Syrien und Jordanien fliegen Passierflugzeuge aktuell eine Schleife oder starten gar nicht erst. Ein entsprechendes Bild von Flightradar24 teilte der Deutschlandfunk-Redakteur Benjamin Hammer, der früher aus Tel Aviv berichtete.

22.42 Uhr: Israelisches Militär in „höchster Alarmbereitschaft“ wegen Drohnenangriff

Neue Informationen zum Drohnenangriff auf Israel: Es sollen über 50 Kampfdrohnen vom iranischen Territorium aus in Richtung Israel geschickt worden sein. Das israelische Militär, mitsamt des Abwehrsystems Iron Dome, Kampfjets und Marineschiffe, sei in „höchster Alarmbereitschaft“ und überwache die Situation. Militärsprecher Daniel Hagari betonte, die Armee beobachte die Lage und alle Abwehrsysteme seien bereit. Zudem werde der GPS-Empfang in verschiedenen Landesteilen unterdrückt.

22.08 Uhr: Drohnen-Angriff! Iran schickt offenbar Schwarm von Kampfdrohen nach Israel

Es scheint nun tatsächlich zu beginnen! Laut israelischen Medienberichten hat der Iran mit dem Angriff auf Israel begonnen. Dutzende Drohnen seien durch die iranischen Revolutionsgarde auf den Weg nach Israel geschickt worden, sie erreichen das Land demnach nach mehreren Flugstunden in der Nacht zum Sonntag. Die „Jerusalem Post“ berichtet, dass eine Drohe etwa neun Stunden braucht, um den Luftraum über Israel zu erreichen. Das bietet der israelischen Luftverteidigung die Möglichkeit, rechtzeitig auf den Drohnenangriff zu reagieren.

Derweil wird das Kriegskabinett Israels ebenfalls in der Nacht in einem Bunker in Tel Aviv das weitere Vorgehen besprechen.

20:20: Israel bereitet Bevölkerung auf Iran-Angriff vor

Da die Sorge vor einem möglichen iranischen Vergeltungsangriff wächst, hat die israelische Armee neue Schutzanweisungen für die Zivilbevölkerung veröffentlicht. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sagte vor Journalisten, es solle von Sonntag an keinen Schulunterricht oder andere Bildungsaktivitäten, keine Ferienlager und keine organisierten Ausflüge geben. Am Sonntag (14. April) beginnen zweiwöchige Schulferien zum jüdischen Pessach-Fest.

Am Arbeitsplatz sollen die Bürger besonders in diesen Gebieten darauf achten, dass sie notfalls rasch einen Schutzraum erreichen können.

17:57: Israel-Sprecher droht Iran nach Schiffskaperung

Der Sprecher des israelischen Militärs Daniel Hagari drohte nach der Beschlagnahmung des Containerschiffs „MSC Aries“: „Der Iran wird die Konsequenzen tragen, wenn er sich für eine weitere Eskalation dieser Situation entscheidet.“ Die israelische Armee sei auf alle Szenarien vorbereitet und habe seine Bereitschaft erhöht, „um Israel vor weiteren iranischen Aggressionen zu schützen. Wir sind auch bereit, darauf zu reagieren“.

15:55: Mitarbeiter müssen deutsche Botschaft in Iran räumen

Durch die drohende militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel verlassen die Familienangehörigen der Entsandten an der deutschen Botschaft in Teheran den Iran. Dazu werden weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen, teilt ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin mit. Schon am Freitag (12. April) hatte das Baerbock-Ministerium alle deutschen Staatsangehörigen im Iran aufgefordert, das Land schnellstmöglich zu verlassen.

15:30: Iranische Revolutionsgarden entern Schiff mit Israel-Verbindung

Die Marine der iranischen Revolutionsgarden hat ein Containerschiff beschlagnahmt. Das Schiff mit Verbindungen zu Israel befinde sich nach der Festsetzung auf dem Weg in iranische Gewässer, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur „Irna“. Videos der Agentur zeigten den Einsatz von Kommandosoldaten, die sich von einem Militärhubschrauber auf das Deck des Schiffes abseilten.

Bei dem Schiff handelte es sich um das Containerschiff „MSC Aries“, das nach Informationen des israelischen Armee-Senders unter der Flagge Portugals fährt.