Inflation: Preise in Restaurants und Cafés steigen rapide – so viel zahlst du mehr!

Zum Jahreswechsel zahlt du wieder 19 Prozent Steuern für ein Essen im Restaurant oder ein Stück Kuchen im Café. Unter großen Protesten der Gastronomie kam es im Januar 2024 zur Rückkehr zum alten Umsatzsteuersatz. Das macht sich jetzt bei der Inflation in diesem Bereich bemerkbar!

Zum 1. Juli 2020, zu Beginn der Corona-Krise, war die Mehrwertsteuer in Restaurants und anderen Lokalen auf 7 Prozent gesenkt worden. Nun zahlen Kunden wieder deutlich mehr. Das Statistische Bundesamt hat jetzt veröffentlicht, wie sich das ausgewirkt hat.

Höhere Inflation in Restaurants und Cafés: DAS ist wirklich dran

Tatsächlich haben die Preise in Restaurants, Cafés und Bars seit der Umstellung im Januar spürbar angezogen. Der Preisanstieg lag in den ersten Monaten 2024 über der Inflationsrate der Verbraucherpreise insgesamt.

Im Dezember 2023 stiegen die Preise in der Gastronomie noch lediglich um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat November an. Doch im Januar ging es bereits 2,3 Prozent nach oben im Vergleich zum Dezember. Im Februar nochmal 1,1 Prozent.

Das ist ein überproportionaler Anstieg, denn im selben Zeitraum beliefen sich die allgemeinen Inflationsraten jeweils zum Vormonat auf o,1, dann 0,2 und zuletzt 0,4 Prozent! Das zeigt: In Restaurants und Cafés steigen die Preise viel schneller an als anderen Bereichen!

Hinzu kommt, dass es aktuell besonders bei Nahrungsmitteln eine sehr geringe Inflation gibt. Insbesondere bei frischem Gemüse und Molkereiprodukten sowie Speiseölen (abgesehen von Olivenöl) gab es zum Jahresbeginn einen deutlichen Preisrückgang.

Es kommt dir also nicht nur so vor, dass es immer teurer wird, mit der Familie oder Freunden auswärts zu essen. Es ist tatsächlich so, dass die Inflation in der Gastronomie höher ist!

Kunden beklagen Preisanstiege: „Zahle definitiv nicht 14 Euro für eine Pizza“

Unter dem Instagram-Beitrag des Statistischen Bundesamtes zu der Auswertung klagt eine Frau: „Die Preise sind im Laufe der letzten zwei Jahre schon enorm gestiegen und mit der Mehrwertsteuer-Erhöhung extrem. Ich zahle definitiv keine Pizza für über 14 Euro.“ Sie beobachte einen deutlichen Besucherrückgang in Restaurants, etwa an Freitagabenden.

Tatsächlich hat bereits 2023 jede zehnte Gaststätte in Deutschland geschlossen. Das ergab eine Studie von Creditreform. Insgesamt waren es rund 14.000 Betriebe. Die höhere Umsatzsteuer könnte die Krise der Gastronomie noch verschärfen.

Andere Kommentatoren sind eher verwundert darüber, dass der Preisanstieg zum Jahreswechsel noch so gering gewesen sein soll. „Die Preise in den Restaurants, die ich besucht habe, sind ausnahmslos mit dem Jahreswechsel stark angestiegen, oft sogar um etwas mehr als die Mehrwertsteuer-Erhöhung“, berichtet ein Instagram-Nutzer unter dem Beitrag.

Ein anderer pflichtet bei und nennt Beispiele für die Inflation in seinen Stammlokalen: „Bier von 4 auf 4,50 Euro. Portion Pommes von 3,50 auf 4 Euro. Kaffee von 3,50 auf 3,80 Euro. Burger von 9,50 Euro auf 10,50.“