Inflation im Supermarkt haut rein! Kaffee & Co. werden zum Preishammer

Was macht aktuell die Inflation in Deutschland? Auf dem ersten Blick scheinen sich die Preise derzeit moderat zu entwickeln. Im April 2025 lag die Inflationsrate bei 2,1 Prozent im Vergleich zum April des Vorjahres, meldet das Statistische Bundesamt. Im Vergleich zum März stiegen die Preise um 0,4 Prozent.

Doch schaut man genauer hin auf die Preisentwicklung einzelner Produkte, kann einem schon ziemlich schwindelig werden.

+++ Auch interessant: Gold: Experte rät zum Edelmetall – „Solange dürften Preise hoch bleiben“ +++

Inflation: Diese Preise bringen uns ins Schwitzen

Kaffee ist um 43,3 Prozent teurer als noch im April 2024! Allein im Vergleich zum März 2025 gab es einen Preissprung von 8,1 Prozent. Laut den Händlern liegt das an den deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen aufgrund von Ernteeinbußen. Bereits in den vergangenen Jahren ging der Kaffeepreis deutlich rauf!

Foto: IMAGO/Pond5 Images Auch beim Rindfleisch ist die Inflation spürbar. Der Preis ist um 30,4 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 angestiegen. Immer weniger Rinderbauer und damit weniger Kälber sind der Grund. Schlachter zahlen höhere Preise für Jungbullen, die sie weitergeben. Foto: IMAGO/Martin Wagner Deutliche Preiserhöhungen gibt es auch bei Butter (+24.6 Prozent) sowie bei pflanzlichen Ölen (+15,8 Prozent) im Vergleich zum Vorjahres-April.

Foto: IMAGO/Martin Wagner Doch es gibt auch Produkte, die viel günstiger geworden sind. Dazu zählt vor allem Zucker (-38 Prozent).

Foto: IMAGO/Pond5 Images Erfreulicherweise sinken auch die Energiepreise in Deutschland. Elektrischer Strom kostete 7,5 % weniger als im Vorjahresmonat, der Gaspreis ist um 6,2 Prozent gefallen. Auch das Tanken ist billiger geworden. Die Kraftstoff-Preise liegen 9,5 Prozent unter dem Niveau von April 2024

Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Die allgemeine Inflation ist aber insgesamt auf einem gesundem Niveau. Die Europäische Zentralbank strebt eine Inflation von zwei Prozent an. Man ist in Deutschland also ziemlich in diesem Korridor.

Weitere Nachrichten für dich:

Allerdings werden bestimmte Konsumentengruppen wie zum Beispiel Senioren mit kleiner Rente oder Geringverdiener deutlich durch die Preisanstiege im Supermarkt belastet. Sie merken solche Preisentwicklungen deutlicher, weil ein größerer Anteil ihres knappen Haushaltseinkommens für Lebensmittel draufgeht. Gutverdiener haben mehr finanzielle Spielräume.