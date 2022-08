Hartz 4: Die Bonuszahlung naht! DANN wird sie ausgezahlt

Lange haben Hartz-4-Empfänger darauf gewartet, nun soll die Bonuszahlung vom Staat endlich kommen! Aufgrund gestiegener Preise und der anhaltenden Inflation dürfen sich Hartz-4-Empfänger bald über einen Extra-Zuschuss freuen.

Zusätzlich sollen Empfänger von Hartz 4 einen Betrag über 200 Euro erhalten. Das Geld sollte ab Juli eintreffen, doch bei einigen Beziehern ist es bisher noch nicht angekommen. In den kommenden Wochen wird es weitere Auszahlungstermine geben.

Hartz 4: DANN wird die Sonderzahlung ausgezahlt

Die Sonderzahlung über 200 Euro für Hartz 4-Empfänger wurde bereits vor einigen Monaten von der Regierung beschlossen, doch auf das Geld warten viele Leistungsempfänger bis heute vergeblich.

Offizieller Start der Auszahlungen war der 1. Juli 2022 – tatsächlich gibt es aber verschiedene Auszahlungstermine, wie die „Frankfurter Rundschau“ berichtet. Das liegt vor allem daran, dass die Jobcenter in Deutschland unterschiedlich organisiert sind: Einige werden zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit betrieben, andere sind in kommunaler Eigenverantwortung.

Hartz 4: Wann kommt die Sonderauszahlung? (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Während drei Viertel aller Hartz 4-Empfänger nach Angabe des Bundesarbeitsministeriums ihre Sonderzahlung zum 23. Juli erhalten haben sollten, müssen Sonderfälle etwas länger warten.

+++ Rente mit 70: In diesen Regionen wird es bald dazu kommen +++

Hartz 4: Sonderauszahlung dauert bis in den September

Empfänger, bei denen die Anspruchsbedingung erst geklärt werden muss, erhalten ihr Geld an einem von zwei später angesetzten Terminen. Dazu gehören das Wochenende am 20./21. August, sowie das am 24./25. September, so die „Frankfurter Rundschau“.

--------------

Mehr Nachrichten zu Hartz 4:

Hartz 4: Preise für Schulsachen schießen durch die Decke – DAS können Betroffene jetzt tun

Hartz 4: Jobcenter lassen hundertausende Haushalte im Regen stehen

Hartz 4-Reform sorgt für Unmut – DAS ist für Experten „ein schlechter Witz“

Gaspreis-Nachzahlung sehr hoch? Mit diesem Hartz-4-Trick können viele sparen – auch du?

----------------------

Voraussetzung für die Sonderzahlung ist, dass ein Empfänger im Juli 2022 mindestens einen Tag einen Anspruch auf Hartz 4, Sozialgeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung hat. Diese Menschen profitieren übrigens auch vom Kindergeldbonus. Die Auszahlungstermine dafür kannst du hier sehen. (kv)