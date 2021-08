Hartz 4: Horror-Statistik wegen Corona – diese Berufsgruppe rutschte jetzt ziemlich ab

Seit das Arbeitslosengeld II 2005 eingeführt wurde, wird es im Volksmund Hartz IV genannt. Doch woher kommt der Name?

Diese Hartz4-Zahlen aus der Corona-Pandemie schockieren.

Die Corona-Pandemie setzte vielen Menschen sowohl privat als auch beruflich zu: Kontakteinschränkungen, Kurzarbeit bis hin zu Arbeitslosigkeit.

Hartz 4: Auswirkungen der Corona-Krise sind enorm

Statistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA) belegen nun, wie heftig die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Hartz 4-Bezug in Deutschland wirklich sind – diese Zahlen schockieren.

Die Bundesagentur meldet eine Versechsfachung der Hartz 4-Empfänger bei den Selbstständigen während der Corona-Krise. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jan Huebner

Es sei ein deutlicher Corona-Effekt zwischen April 2020 und Juli 2021 zu beobachten, so der Chef der Bundesanstalt für Arbeit, Detlef Scheele. Die Zahl der Selbstständigen, die die zusätzliche, finanzielle Unterstützung durch die staatliche Grundsicherung benötigen, hat sich während der Corona-Krise sogar versechsfacht! Das berichtete der „Berliner Kurier“.

Einige Fakten zu „Hartz 4“:

Hartz 4 heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es existiert seit dem 1. Januar 2005

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein würdevolles Leben zu führen

Allerdings kann die Leistung durch Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Versechsfachung! Selbstständige rutschten in Hartz 4 ab

Im Verlauf der Corona-Pandemie haben 134.000 Selbstständige Bedarf auf Grundsicherung angemeldet. Scheele betonte, dass es sich normalerweise nur um 22.000 Bedürftige handeln würde. Bei den abhängig Beschäftigten lässt sich der Corona-Effekt zwar auch deutlich erkennen, jedoch kann hier nicht von einer Versechsfachung die Rede sein.

Die Corona-Krise hat enorme Auswirkungen auf den Bezug von Hartz 4 in Deutschland. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Political-Moments

Dem BA-Chef zufolge haben 328.000 abhängig Beschäftigte Hartz 4 beantragt – üblicherweise wären es um die 190.000 Menschen gewesen. Dabei handelt es sich unter anderem um Menschen, die ein zu niedriges Kurzarbeitergeld beziehen oder ihren geringen Lohn aufstocken müssen.

Der Einfluss der Corona-Krise auf diese Zahlen kann nicht geleugnet werden, dennoch zeigt sich Scheele verhältnismäßig gelassen: Was die Zahl der abhängig beschäftigten Hartz 4-Empfänger angeht, so ist diese trotz allem nicht zu hoch, so der „Berliner Kurier“.

