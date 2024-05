„hart aber fair“: Sonderbare Szene mit Moderator Klamroth – „Reden sich in Sackgasse rein“

In einer hitzigen Debatte geht es bei „hart aber fair“ am Montagabend (27. Mai) um den möglichen Sieg der Populisten bei der EU-Wahl. In der ARD-Talkshow, in der sich die Gäste immer wieder anschreien und aggressiv angehen, maßregelt Moderator Klamroth an einer Stelle den BSW-Politiker Fabio De Masi. Doch warum eigentlich?

+++ Exklusiv-Interview mit De Masi: „Große AfD-Nähe im politischen Establishment“ +++

Der Mann aus der Wagenknecht-Partei hat die Debatte um europäische Atomwaffen aufgegriffen, die von SPD-Spitzenkandidatin Katarina Barley im Frühjahr angestoßen wurde.

Klamroth springt für Barley in die Bresche

De Masi argumentiert in der Sendung, dass Putin nicht in der Lage wäre, einen Krieg gegen die NATO zu führen. Global würden die NATO-Staaten schon jetzt etwa das Zehnfache für die Rüstung ausgeben als Putins Regime. „Russland steht nicht morgen vor dem Brandenburger Tor. Sie beißen sich ja in der Ukraine die Zähne aus. Wir haben bereits eine französische Atombombe. Es ist widersprüchlich zu sagen, wir brauchen mehr Abschreckung, aber irgendwie steht er morgen vor dem Brandenburger Tor, obwohl wir die Atombombe haben. Frau Barley fordert im Wahlkampf die europäische Atombombe. Wer soll denn jetzt den Knopf drücken? Frau von der Leyen?“, so De Masi.

Aufregung im Studio nach diesem Statement. FDP-Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Grünen-Mann Anton Hofreiter und Katarina Barley sind aufgebracht. Da ergreift Moderator Louis Klamroth das Wort: „Meine Aufgabe ist es auch, einen Faktencheck zu machen. Meistens machen wir ihn am nächsten Tag. Ich kann ihn jetzt schon machen. Herr De Masi, DAS hat Frau Barley nicht gefordert.“

Verfrühter Faktencheck bei „hart aber fair“

Der BSW-Politiker pocht darauf, dass Barley gesagt habe, dass über eine europäische Atombombe nachgedacht werden müsse. Klamroth bügelt ihn ab: „Ich hab das Zitat da, Herr De Masi. Sie reden sich da in eine Sackgasse rein.“ „Das tue ich nicht“, entgegnet De Masi.

Tatsächlich hatte Barley aber mit dem Gedankenspiel einer EU-eigenen Atombombe im Februar für eine Menge Wirbel gesorgt. In einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ brachte sie eine solche Abschreckung gegen Putin ins Spiel, wenn die Verlässlichkeit des US-Atomwaffen-Schutzschirms für Europa nicht mehr gegeben sein sollte. Beispielsweise nach einer erneuten Wahl von Donald Trump als US-Präsident. Wörtlich sagte sie im Zeitungsinterview: „Auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann also auch das ein Thema werden.“

In ARD-Talk wird brisantes Thema weggebügelt

Das ist keine klare Forderung, aber eine Spitzenpolitikerin wie Barley weiß genau, was solche Andeutungen auslösen. Entsprechend bestimmte das Thema die Schlagzeilen in Deutschland. Die Unionsfraktion forderte gar von Kanzler Olaf Scholz eine Klarstellung, ob die Atomwaffen-Überlegung die Position der Bundesregierung und der SPD sei.

Die Aussage rief auch parteiintern Irritationen und Kritik hervor. SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner sagte damals: „Eine europäische Atommacht braucht es nicht – sie wäre das Gegenteil von europäischer Sicherheit.“ Stegner bezeichnete den Vorstoß als „brandgefährliche Eskalation“.

Dass „hart aber fair“-Moderator Klamroth das alles nun in seiner Sendung wegwischt, erscheint sonderbar.

*Anmerkung der Redaktion: In einer ersten Version stand hier, dass der Moderator seinem Gast De Masi eine Lüge vorgeworfen hat. Louis Klamroth bestand in einer Nachricht an unsere Redaktion darauf, dass dieser Begriff ausgetauscht wird. Wir sind diesem Wunsch freiwillig nachgekommen. Nun steht dort stattdessen „falsche Behauptung“.