US-Waffennarr über Kamala Harris: „Mache mir Sorgen darüber“

Kamala Harris konnte schon zahlreiche Unterstützer und Spender auf ihre Seite ziehen. Auch einige Kampagnen sammeln Geld für die demokratische Kandidatin, wie zum Beispiel „White Dudes for Harris“.

Einer der Unterstützer meldete sich in den sozialen Medien zu Wort. Er erklärt seine Gründe, warum er bei der US-Wahl sein Kreuz bei der aktuellen Vize-Präsidentin machen würde.

++ Dazu interessant: Kamala Harris führt in Umfragen – doch das bedeutet gar nichts ++

„White Dudes“ sammeln Geld für Harris

Nachdem sie angekündigt hatte, für die Demokraten zur US-Wahl ins Rennen zu gehen, konnte Kamala Harris schnell einige Unterstützer sammeln. Zugunsten der Vize-Präsidentin haben sich schon Kampagnen wie „Black Women for Harris“ und „White Women for Harris“ (zu Deutsch: „Schwarze bzw. weiße Frauen“) gebildet, um für sie Spenden zu sammeln.

Auch die „White Dudes for Harris“ (dt. „weiße Jungs“) unterstützen die demokratische Kandidatin. Die Kampagne ist angelehnt an die Kultfigur „Dude“ aus der Komödie „The Big Lebowski“, gespielt von Hollywood-Schauspieler Jeff Bridges. Der Gründer Ross Morales Rocketto glaubt, dass die „stille Mehrheit“ der weißen Männer eigentlich nicht hinter Trump stehe. Stattdessen suche sie nach einer besseren Zukunft für ihre Familien.

Unterstützer spricht über seine Gründe

Die Unterstützer zeigen sich in Videobotschaften und erklären die Beweggründe für ihre Wahl. So auch in einem TikTok-Clip, der auf X geteilt wurde. Darin berichtet ein Anhänger der „White Dudes“: „Ich bin ein 56-jähriger, weißer, Waffen-besessener Junge vom Lande. Wenn Kamala Harris glaubt, dass sie meine Stimme bekommen kann, dann hat sie recht.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Harris-Unterstützer, der auch Großvater ist, erzählt weiter: „Wir haben es nicht geschafft, der Generation meiner Kinder eine bessere Welt zu hinterlassen“. Jetzt mache er sich nicht nur „Sorgen darüber, was für eine Welt, sondern auch, was für ein Land wir meinen Enkeln hinterlassen werden“.

Mehr News:

Kamala Harris hat in der Vergangenheit häufiger ein Verbot von Sturmwaffen und universellen Hintergrundüberprüfungen gefordert. Gleichzeitig sagte sie zu CNN 2019: „Ich bin Waffenbesitzer, und ich besitze eine Waffe wahrscheinlich aus dem Grund, aus dem viele Menschen es tun – für die persönliche Sicherheit“, so die damalige Vize-Kandidatin. „Ich war Berufsstaatsanwalt.“