Donald Trumps Amtseinführung im Live-Ticker: US-Senator mit heiklem Outfit ++Brisantes Detail fällt sofort ins Auge

In Washington D.C. wird Donald Trump zum US-Präsidenten vereidigt. Der Republikaner löst damit nach vier Jahren Joe Biden ab. Doch dieses Mal findet die Amtseinführung entgegen der Tradition im Inneren des Kapitols statt. Grund dafür sind die winterlichen Temperaturen in der amerikanischen Hauptstadt. Üblicherweise wird sie sonst immer auf den Stufen des imposanten Parlaments gefeiert.

Alle Infos und Entwicklungen erfährst du hier in unserem Live-Ticker.

+++ Hier kannst du den Ticker aktualisieren +++

Donald Trump: Die Amtseinführung im Ticker

17:48 Uhr: US-Senator kommt in kurzer Hose

Nicht alle Gäste kommen im Anzug. Der demokratische US-Senator John Fetterman hat sich für eine unübliche Garderobe entschieden. Er erscheint im Kapitol in kurzer Hose.

https://twitter.com/NewsWire_US/status/1881373969040990349

17:29 Uhr: Brisante Sitzänderung im Kapitol

Die Bilder aus dem Kapitol in Washington D.C. machen ein Detail klar. Denn die Sitzordnung bei Donald Trumps Amtseinführung bricht mit den üblichen Traditionen. Nicht die möglichen Kabinettsmitglieder sitzen in der ersten Reihe hinter dem designierten US-Präsidenten, sondern die Chefs der großen Tech-Firmen in den USA. Unter anderem sitzen Elon Musk und Jeff Bezos hinter Trump.

Elon Musk im Capitol. Foto: IMAGO/UPI Photo

17:13 Uhr: Trump im Kapitol angekommen

Donald Trump ist zur Amtseinführung im Kapitol in Washington D.C. angekommen. Um Punkt 18 Uhr wird er dort seinen Amtseid leisten und Joe Biden ablösen.

17.05 Uhr: Donald Trumps Fahrplan nach der Vereidigung

Schon nach der Zeremonie will Trump frisch ans Werk und einige Verordnungen erlassen. Unter anderem will er direkt die neue Behörde für Regierungseffizienz (Department of Government Efficiency, kurz DOGE) ins Leben rufen. Die soll vom Tech-Milliardären Elon Musk geleitet werden und Vorschläge für Einsparungen in der Regierung vorlegen. Eine weitere Verordnung soll dafür sorgen, dass die neue Trump-Regierung nur noch zwei Geschlechter anerkennt, nämlich Mann und Frau.

17.00 Uhr: Joe Biden begnadigt Verbündete

US-Präsident Joe Biden hat kurz vor seinem Auszug aus dem Weißen Haus eine Reihe von politischen Gegnern seines Nachfolgers Donald Trump vorsorglich begnadigt. Dazu zählen der US-Immunologe Anthony Fauci, Trumps damaliger Generalstabschef Mark Milley sowie alle Kongressmitglieder des Untersuchungsausschusses zum Kapitol-Sturm, wie das Weiße Haus mitteilte. (mit dpa.)

Obendrauf teilte Biden zusammen mit seiner Frau Jill das letzte Selfie aus dem Weißen Haus. „Wir lieben dich, Amerika“, schreibt das Ehepaar auf der Plattform X.