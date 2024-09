TV-Duell Trump vs. Harris: So kannst du es live in Deutschland sehen

In der Nacht zum Mittwoch wird es spannend: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und der ehemalige US-Präsident Donald Trump treten erstmals in einem TV-Duell gegeneinander an!

Für Harris ist es eine wichtige Bewährungsprobe, während Trump in früheren Debatten bereits seine rhetorischen Fähigkeiten unter Beweis stellte. So kannst Du den Showdown auch in Deutschland mitverfolgen!

Trump vs. Harris: Das TV-Duell auch im deutschen Fernsehen

Nach einem hitzigen Vorwahlkampf, in dessen Verlauf sich Joe Biden schließlich aufgrund seines hohen Alters aus dem Rennen um die Kandidatur zurückzog, übernahm Kamala Harris dessen Nachfolge. Knapp zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl liegen beide Kontrahenten in den Umfragen nahezu gleichauf – umso mehr wird dieses TV-Duell als potenzieller Wendepunkt im Wahlkampf gesehen.

Das TV-Duell wird von ABC News ausgerichtet und findet in einem Studio in Philadelphia, Pennsylvania, statt – einem der entscheidenden Swing States bei den Wahlen.

Das letzte TV-Duell zwischen Trump und Biden ging für den 78-jährigen Republikaner klar als Sieg aus. Für Kamala Harris hingegen wird es der erste direkte Schlagabtausch mit Trump sein, und die Erwartungen an die 59-jährige Demokratin sind hoch. Sie gilt als eloquente Rednerin, allerdings hatte sie im bisherigen Wahlkampf vor allem Auftritte vor einer ihr wohlgesonnenen Anhängerschaft.

So läuft das TV-Duell ab

Die Debatte ist auf 90 Minuten angesetzt und wird durch zwei Werbepausen unterbrochen. Um ungewollte Unterbrechungen zu vermeiden, wird das Mikrofon des anderen Kandidaten stummgeschaltet, während ein Kandidat spricht.

„ABC News“ machte zudem deutlich, dass Hilfsmittel wie Requisiten oder vorformulierte Notizen auf der Bühne nicht erlaubt sind. Beide Kandidaten erhalten lediglich einen Stift, einen Block Papier und eine Flasche Wasser. Eröffnungsstatements wird es nicht geben, aber am Ende hat jeder Kandidat zwei Minuten Zeit, ein Schlusswort zu sprechen.

Moderiert wird das TV-Duell von den „ABC-News“-Journalisten David Muir und Linsey Davis. Das Setting ist ebenfalls besonders: Das Duell findet ohne Publikum statt – eine Entscheidung, die in Zeiten der Pandemie bereits bei früheren Debatten für eine fokussiertere Atmosphäre gesorgt hat.

ARD, RTL und Co.: So kannst DU das TV-Duell in Deutschland sehen

Auch in Deutschland ist das Interesse an dem Duell groß. Wer das Duell live mitverfolgen will muss sich seinen Wecker aber sehr früh stellen. Die Übertragung startet in der Nacht zum Mittwoch, gegen 2:45 Uhr deutscher Zeit ( 20.45 Uhr US-Zeit).

Neben der Ausstrahlung auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und Phoenix werden auch Welt TV, RTL und ntv die Debatte live übertragen.

Für alle, die lieber online schauen, bieten Plattformen wie ZDFheute.de ebenfalls Livestreams an. Der US-Sender ABC News wird das Duell zwar auch live auf seiner Website streamen, doch ist dieser Stream in Deutschland nur über eine VPN-Verbindung zugänglich.

Harris vs. Trump: Die Themen im Fokus

Im Vorfeld wurde viel über die zentralen Themen des Duells spekuliert. Die amerikanische Wirtschaft, die derzeit für viele Wählerinnen und Wähler das wichtigste Thema darstellt, wird wohl eine bedeutende Rolle spielen. Auch Migration, Gesundheitsvorsorge und Frauenrechte dürften in der Debatte von zentraler Bedeutung sein, gerade da Harris als erste weibliche Kandidatin auf der Präsidentschaftsbühne steht. Zudem könnte auch die Außenpolitik – insbesondere im Hinblick auf Russland und China – thematisiert werden.

Und dafür hat sich Harris auch intensiv vorbereitet. Bereits am Donnerstag reiste sie nach Pennsylvania, um sich in Simulationen auf den Schlagabtausch mit Trump vorzubereiten.

Trump gibt sich hingegen gewohnt selbstsicher. Training sei für ihn vor allem eine Frage der inneren Einstellung.

Persönliche Unterstützung auf beiden Seiten

Harris wird im Studio auf die Unterstützung ihres Mannes Doug Emhoff zählen können, der sie bereits im Wahlkampf öffentlich stark unterstützt hat. Ob Trump von seiner Frau Melania begleitet wird, ist jedoch unklar. Die ehemalige First Lady hat sich seit ihrem Ausscheiden aus dem Weißen Haus weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und tritt in Trumps Wahlkampf kaum in Erscheinung.

Weitere Duelle in Planung

Ob es eine zweite TV-Debatte zwischen Harris und Trump geben wird, ist derzeit noch offen. Sicher ist jedoch, dass es am 1. Oktober zu einem weiteren wichtigen Schlagabtausch kommen wird: Dann treten die Vizekandidaten Tim Walz (Demokraten) und J.D. Vance (Republikaner) gegeneinander an. Ausrichter dieses Duells ist „CBS News“.