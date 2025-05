Outlet Roermond bekommt Konkurrenz: NRW-Kunden können es kaum erwarten

Jedes Jahr zieht es Millionen Menschen aus NRW zum Einkaufen in die Niederlande. Besonders beliebt sind Center wie das Outlet Roermond, in denen Markenware deutlich günstiger angeboten wird. Bald könnte es für Schnäppchenjäger aus NRW eine weitere attraktive Anlaufstelle geben.

In Zevenaar, nur wenige Kilometer hinter der Grenze bei Emmerich, soll ein neues Fashion Outlet Center entstehen. Der Start des Großprojekts verzögert sich zwar seit Jahren, doch inzwischen zeichnet sich ein realistischer Zeitplan ab.

Outlet Roermond: Konkurrenz soll 2028 eröffnen

Die ursprüngliche Eröffnung war bereits für 2022 geplant, doch unter anderem die Corona-Pandemie und Probleme bei der Autobahn-Anbindung sorgten für erhebliche Verzögerungen. Auch wenn seit Jahren kaum Fortschritte auf dem Gelände zu erkennen sind, ist im Umfeld bereits einiges geschehen. So sind zum Beispiel die Zuwegungen und Leitungen fertiggestellt. Auch ein neuer Supermarkt hat in der Nähe eröffnet.

Eine zentrale Voraussetzung für den Baubeginn ist der Ausbau der niederländischen Autobahn A12 und der Bau einer Brücke, die den direkten Zugang zum Outlet ermöglichen soll. Ohne diese Brücke würde der Verkehr mitten durch Zevenaar fließen – ein Szenario, das man unbedingt vermeiden will. Viele Kunden aus NRW können die Eröffnung zwar kaum erwarten. Aber mindestens bis 2028 wird es dann doch noch dauern.

30 Millionen Menschen im Einzugsbereich – viele aus NRW

Verantwortlich für die Vermarktung des Projekts ist das Unternehmen Haslinger Retail Real Estate aus Baden-Württemberg. Dessen Geschäftsführer, Michael Haslinger, sieht trotz der langen Verzögerungen weiterhin großes Potenzial, wie die „Rheinische Post“ berichtet. Der potenzielle Einzugsbereich umfasst rund 30 Millionen Menschen – ein Großteil davon lebt in NRW. Damit wäre der neue Shopping-Tempel sogar besser erreichbar als das bekannte Outlet Roermond.

Das geplante Outlet in Holland soll rund 100 Geschäfte mit etwa 80 bis 85 Marken umfassen. Welche Labels konkret dabei sein werden, wird noch nicht öffentlich gemacht. Das Angebot soll aber hochwertig und vielfältig ausfallen. Von negativen Auswirkungen auf den regionalen Handel geht Haslinger nicht aus. Vielmehr könnten sich Städte und Outlet-Center ergänzen, wenn etwa ein Einkaufsbummel mit einem Ausflug verbunden wird. Skeptischer dürfte die McArthurGlen Group betrachten. Sie betreibt das Outlet Roermond, hat stattliche Ausbau-Pläne (>>> hier die Einzelheiten).

Worauf sich Kunden aus NRW freuen werden: Das Outlet in Zevenaar soll an 364 Tagen im Jahr geöffnet sein. Möglich macht dies das niederländische Ladenöffnungsgesetz, das auch Einkäufe an Feiertagen erlaubt – ein deutlicher Unterschied zu NRW, wo die Regeln strenger sind. Architektonisch orientiert sich das in Zevenaar geplante Center am Outlet Roermond. Gebäude erinnern zum Beispiel an lokale Bauwerke wie die Steinfabrik De Panoven. Rund 3.000 Parkplätze stehen anfangs bereit, zusätzliche Flächen sind geplant. Auch der Ausbau der Autobahnen A12 und A15 soll die Anbindung aus NRW verbessern.