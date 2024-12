Habeck packt über Söder-Zwist aus – „Habe ihm nichts getan“

CSU-Chef Markus Söder macht immer wieder klar, dass er kein Fan von den Grünen ist. Auch mit Vizekanzler Robert Habeck hat er seine Probleme. Der Grünen-Politiker hat einen Verdacht, warum das Verhältnis so angespannt ist.

Eiszeit zwischen Habeck und Söder

Markus Söder ist bekannt für Essensfotos und Seitenhiebe gegen die Grünen. Immer wieder unterstreicht er, dass mit ihm eine Koalition zwischen der Union und ihnen nicht möglich ist. Besonders gegen ihren Kanzlerkandidaten Robert Habeck scheint er aber Groll zu hegen. Zuletzt hat Söder ihm unterstellt, er habe keine Wirtschaftskompetenz.

++ Auch interessant: TV-Duell ohne Weidel und Habeck: Brisantes Gerücht macht die Runde ++

Habeck hat nun eine Vermutung geäußert, weshalb ihn der bayerische Ministerpräsident nicht ausstehen kann. Vergangenen Donnerstag (20. Dezember) war er Gast bei Markus Lanz im ZDF. Journalisten hätten ihm nämlich zugetragen, dass der CSU-Chef wegen einer Diskussion bei der Internationalen Handwerksmesse im Februar 2024 in München schwer angefressen war, wie auch wir damals berichteten.

Bei der Messe sprach sich Söder dafür aus, die Atomkraft wiederzubeleben. Er kritisierte Habeck für die Entscheidung, aus der Kernenergie dauerhaft auszusteigen. „Das war keine kluge Strategie“, warf ihm Söder vor. „Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat.“ Habeck antwortete daraufhin ausführlich mit vielen Fakten. Aber obendrauf wies er Söder darauf hin, dass er beim Thema Atomkraft schon mehrfach seine Position geändert hat. Daher sei seine Forderung jetzt „nicht besonders glaubwürdig“, so Habeck.

„Habe ihm nichts getan“

In den sozialen Medien erhielt Habeck dafür viel Zuspruch, besonders für seine Expertise und die Erklärung, warum Söders Argument für Atomstrom als nachhaltige Energieform „ökonomisch nicht aufgeht“. In der ZDF-Show auf den Söder-Zwist angesprochen, erklärte er: „Da sah er (Söder) jetzt nicht so super aus, aber das war eine sachliche Debatte. Wenn es deswegen Wehleidigkeit gibt, dann sollte man den Beruf wechseln. Das weiß ich aber nicht, ob das der Grund war. Ich hab ihm nichts getan.“

Mehr News:

Auch Markus Söder war bei Lanz an dem Abend zu Gast, allerdings zeitversetzt zu Habeck. Für Söder kam der Bruch mit dem Grünen-Kandidaten schon zu Ostern 2022, erzählte er in der Sendung. Damals ging es um die Verstaatlichung der Gasspeicher. Habeck habe nur Bayern nicht finanziell unterstützen wollen. Das Ganze konnte am Ende mit Kanzler Olaf Scholz geklärt werden.