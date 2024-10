Grüne vergleichen Habeck ausgerechnet mit Stefan Raab – und das ist schräg

Sich über Erfolge freuen? Verständlich, besonders wenn man in letzter Zeit so wenige davon verzeichnen konnte wie die Grünen. Doch auf Instagram schießt die Ampel-Partei vielleicht ein wenig über das Ziel hinaus, wenn sie Robert Habeck (55) ausgerechnet mit dem Fernsehmoderator Stefan Raab vergleicht.

Bei der Sonntagsfrage konnten die Grünen zuletzt ein Plus von zwei Prozent verzeichnen und landen so bei 13 Prozent. Das veröffentlicht die Partei auf Instagram und schreibt dazu: „Krassestes Comeback seit Stefan Raab.“

Die Grünen im Raab-Fieber

Der Grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck ist demnach auf Platz zwei der beliebtesten deutschen Politiker, auch das feiert sein Bündnis auf Social Media. Doch ist es schlau, den Vergleich zur TV-Legende Stefan Raab zu ziehen, der Mitte September sein Comeback nach fast einem Jahrzehnt Fernsehabstinenz feierte?

Die überwiegend woke, gendernde und sich gern als divers inszenierende Grüne Community vergleicht ihren Spitzenpolitiker Robert Habeck (55) mit Stefan Raab. Dem Mann, dem seit seinem Comeback einiges an Kritik entgegenschlägt: Er sei nur ein weiterer alter weißer Mann, der ewig gestrige Witze macht und nicht mit der Zeit gegangen sei.

Der Mediendinosaurier Raab passt eigentlich perfekt in das Lieblingsfeindbild eines wichtigen Teils der Grünenwählerschaft – den jungen, politisch informierten und woken Frauen. Er ist nur einen Fehltritt vom ersten Shitstorm entfernt und fiel schon bei der Pressekonferenz nach seinem Boxkampf negativ auf, als er eine Influencerin fragte, wie lange sie denn für ihren Erfolg gearbeitet hätte: „Drei Tage?“

Ampel-Partei rüstet auf Social Media auf

Dennoch stößt der Raab-Vergleich in den Kommentaren der Grünen auf positives Feedback. Jedenfalls könnte man es so verstehen.

Ein User schreibt: „Ich habe keine Ahnung, was Ihr Eurem Social Media-Team seit neuestem in den Tee mischt, aber es gefällt mir ausgezeichnet! ENDLICH machen wir GRÜNE mal vernünftige Posts! Weiter so, unbedingt!“

Auch einigen anderen ist die Entwicklung der Grünen auf Instagram aufgefallen. Eine Userin schreibt: „Hat es einen Personalwechsel im Social Media-Team gegeben oder so? Es macht Spaß. Weiter so!“