Grüne: Diese Plakate sind echt! Selbst eigene Anhänger hielten sie für böse Fakes

Bei der Wahlwerbung vor der Landtagswahl in Bayern verwirren die Grünen mit Plakaten selbst ihre eigene Anhängerschaft. Viele halten die Motive für so verfehlt, dass sie sogar einen Fake aus dem Internet dahinter vermuten.

Doch hier haben keine Grünen-Hasser etwas manipuliert . Diese Wahlwerbung gibt es wirklich!

Sie sind echt: Grüne setzen auf fragwürdige Plakatemotive

Mit Kindergesichtern für politische Parteien zu werben, wird von vielen kritisch betrachtet. Als „unsäglich“ bezeichnen deshalb so manche die neuen Motive, mit denen die Grünen in Bayern Wähler mobilisieren wollen.

„Mama, bitte wähl für mich!“, „Papa, bitte wähl für mich“, „Oma, bitte wähl für mich!“ und „Opa, bitte wähl für mich!“, steht auf den vier Plakaten mit Kindern im Grundschulalter. Sie schauen ernst und bittend in die Kamera. Die Kinder selbst dürfen noch lange nicht ihre Stimme abgeben, doch es gehe um ihre Zukunft. Darum sollen die älteren Generationen in ihrem Interesse abstimmen, so die Botschaft. Manche Kritiker im Netz wittern eine „emotionale Erpressung“.

Auch viele Menschen, die es mit den Grünen gut meinen, befremdet dieses Motivauswahl. Einige meldeten sich bei der Anti-Fakenews-Initivate Mimikama, auch bekannt unter dem Account-Namen „Zuerst denken, dann klicken“.

„Viele hatten den Verdacht“

„Viele Nutzer äußerten den Verdacht, dass es sich bei diesen Plakaten um Fälschungen handeln könnte. Es wäre nicht das erste Mal, dass Plakate der Grünen gefälscht wurden“, schreibt Mimikama. Doch von wegen – der Faktencheck ergab das Gegenteil: „Wir von Mimikama haben die Grünen Bayern direkt kontaktiert, um Licht ins Dunkel zu bringen. Die Pressestelle, die uns antwortete, bestätigte die Echtheit der Plakate.“

Umfragen vor Bayern-Wahl: Kampf um Platz zwei

Ob die Plakatmotive den Grünen etwas bringen, wird man am 8. Oktober herausfinden. An dem Tag entscheidet sich die Landtagswahl im Freistaat. In aktuellen Umfragen liegen die Grünen bei 13 bis 16 Prozent, teilweise hinter der AfD und den Freien Wählern. Es wird ein Kampf um den zweiten Platz hinter der CSU.

Ministerpräsident Markus Söder hat allerdings schon deutlich angekündigt, dass er die Grünen weiter in der Opposition sehen und seine „Bayern-Koaliton“ mit den Freien Wählern fortsetzen will.