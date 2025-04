Gehalt: Achtung, Frauen! Viele Männer schwindeln oft beim Einkommen

Eine aktuelle Umfrage des Stellenportals Indeed zeigt, dass Männer und Frauen in Deutschland unterschiedlich über ihr Gehalt sprechen. Dazu hat das Meinungsforschungsinstitut Censuswide insgesamt 1.002 Arbeitnehmende in Deutschland zwischen 18 und 65 Jahren befragt.

Es kommt heraus: Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wenn es darum geht, wie über das Einkommen gesprochen wird.

Gehalt: Frauen offener, Männer flunkern mehr

Das Resultat: Während 42 Prozent der Männer das Thema Gehalt als Tabu betrachten, sind Frauen in der Praxis offener. Sie sprechen häufiger über ihr Gehalt oder erkundigen sich nach dem Einkommen anderer.

Männer hingegen behalten ihre Lohn-Details eher für sich oder stellen sie falsch dar. So haben 26 Prozent der Männer in einer Liebesbeziehung bereits beim eigenen Einkommen gelogen. Bei Frauen sind es nur 15 Prozent. Zudem verschweigt jeder vierte Mann gegenüber der eigenen Partnerin oder dem Partner, wie viel er verdienet. Bei Frauen hingegen sind es lediglich 16 Prozent.

Noch zurückhaltender als in Liebesbeziehungen sind Männer im familiären Umfeld. Während 54 Prozent der Frauen mit Verwandten über ihr Gehalt sprechen oder ohne Bedenken nach dem Verdienst fragen, ist dies nur bei 37 Prozent der Männer der Fall.

Bei Freundschaften sind die Unterschiede weniger ausgeprägt, dennoch zeigen Frauen auch hier eine größere Offenheit: 50 Prozent der Frauen würden Freunden nach ihrem Einkommen fragen, bei den Männern sind es nur 40 Prozent.

Gehalt und Partnerschaft: Ehrlichkeit oder Täuschung?

Interessant ist auch, wann Paare erstmals über Gehalt sprechen. Fast die Hälfte der Befragten (46 Prozent) findet es angemessen, nach ein paar Monaten Beziehung offen über das Einkommen zu reden. Fünf Prozent halten sogar das erste Date für den richtigen Zeitpunkt.

Wenn Männer in Beziehungen oder im Freundeskreis über ihr Einkommen lügen, korrigieren sie es meist nach oben. Dies geschieht häufig, um zu beeindrucken (32 Prozent) oder um sich vor Verurteilung zu schützen (30 Prozent). Frauen neigen zwar ebenfalls dazu, ihr Gehalt nach oben anzupassen, allerdings deutlich seltener. Bei Kollegen hingegen geben Frauen, wenn sie falsche Angaben machen, häufiger ein niedrigeres Gehalt an als ein höheres.

Gender Pay Gap: Frauen verdienen weiterhin weniger

Die Diskussion um Gehaltstransparenz ist im Kontext des Gender Pay Gaps besonders relevant. Laut dem Statistischen Bundesamt verdienten Frauen im Jahr 2024 durchschnittlich 16 Prozent weniger pro Stunde als Männer. Der „bereinigte“ Lohnunterschied, also jenseits von Berufswahl und Arbeitszeit, liegt bei 6 Prozent.

Offenheit über das eigene Einkommen könnte langfristig dazu beitragen, die Gehaltsungerechtigkeiten zwischen Männern und Frauen zu verringern. Während Frauen bereits eine größere Transparenz zeigen, fällt es vielen Männern schwer, ehrlich über ihr Gehalt zu sprechen. Um Lohngerechtigkeit zu fördern, wäre es sinnvoll, die kulturelle Zurückhaltung in Bezug auf Gehaltstransparenz zu überwinden und mehr Offenheit zu wagen.