Gehalt: EU-Land sucht händeringend Arbeiter – und bietet hohe Löhne

Irland, das nach Luxemburg zweitreichste Land Europas, bietet derzeit attraktive Arbeitsmöglichkeiten mit hohen Gehältern. Laut einem Bericht von Ziarulromanesc.at hat Irland ein Pro-Kopf-BIP von 106.060 Dollar (ca. 96.800 Euro) und liegt damit nur hinter Luxemburg (120.000 Euro). Dieser wirtschaftliche Wohlstand wirkt sich positiv auf den Arbeitsmarkt aus, denn das Land sucht derzeit verstärkt nach neuen Mitarbeitern. Für viele Auswanderer könnte dies eine vielversprechende Chance sein, wie „Focus Online“ berichtet.

Besonders die Gehälter in Irland machen das Land attraktiv. Der durchschnittliche Wochenlohn beträgt fast 1.000 Euro, während der Mindestlohn bei 500 Euro pro Woche liegt. Zum Ende des Jahres 2023 lag der durchschnittliche Wochenlohn bei 921 Euro, was einem monatlichen Bruttogehalt von etwa 3.700 bis 3.800 Euro entspricht. Diese hohen Gehälter ermöglichen eine erhebliche Kaufkraft, insbesondere da die Lebenshaltungskosten im Vergleich zu anderen europäischen Ländern moderat sind.

Attraktive Gehälter für die Logistik- und Technologie-Branchen

In Irland gibt es vor allem in bestimmten Branchen besonders lukrative Jobangebote. Die bestbezahlten Jobs finden sich im Logistik- und Technologiesektor. IT- und Cybersicherheitsspezialisten können hier bis zu 150.000 Euro jährlich verdienen. Auch im Bankensektor und im medizinischen Bereich sind die Gehälter überdurchschnittlich hoch und liegen deutlich über dem europäischen Durchschnitt. Das berichtet „Focus Online“.

Besonders Fachkräfte in der Medizin und Pharmazie können sich über hohe Gehälter freuen. Krankenschwestern können, laut „Ziarulromanesc.at“, nach einigen Jahren Berufserfahrung mit einem Jahresgehalt von etwa 50.000 Euro rechnen. Absolventen der Fachrichtungen Chemie und Pharmazie starten mit etwa 35.000 Euro und können bis zu 130.000 Euro jährlich verdienen. Diese hohen Gehälter machen Irland zu einem besonders interessanten Arbeitsmarkt für gut ausgebildete Fachkräfte.

Vorteile für Arbeitnehmer und Tipps für die Jobsuche

Neben den attraktiven Gehältern bietet Irland auch eine hohe Kaufkraft. Laut „WorldData.info“ liegt die Kaufkraft im Land 47 Prozent über der Italiens. Das bedeutet, dass sich Menschen in Irland mehr leisten können. Auch die Steuern sind niedriger als in vielen anderen europäischen Ländern, was das verfügbare Einkommen zusätzlich steigert. Dies macht die hohen Gehälter, laut „Focus Online“, noch wertvoller und sorgt für ein angenehmes Leben.

Wer nach Irland auswandern und dort arbeiten möchte, sollte sich gut vorbereiten. Arbeitgeber bevorzugen oft Bewerber, die bereits vor Ort sind. Eine irische Telefonnummer kann die Chancen auf eine Anstellung erhöhen. Da Irland Mitglied der EU ist, sind keine zusätzlichen Dokumente notwendig, um dort zu arbeiten. Allerdings ist es erforderlich, eine PPS-Nummer (Personal Public Service Number) zu beantragen, die für die Beschäftigung und den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen unerlässlich ist.

Irland bietet somit nicht nur attraktive Gehälter, sondern auch günstige Lebensbedingungen und eine hohe Lebensqualität. Für Fachkräfte aus Europa könnte das Land eine lohnende Wahl darstellen, insbesondere in Berufen mit überdurchschnittlichem Gehalt. Die Kombination aus hoher Kaufkraft, niedrigen Steuern und vielfältigen Jobangeboten macht Irland zu einem begehrten Ziel auf dem europäischen Arbeitsmarkt.