Frankreich-Wahl im Newsblog: Franzosen strömen an die Wahlurnen ++ Hochrechnung kommt in Kürze

Entscheidung in Frankreich! Wird es bei der finalen zweiten Runde der Wahl einen massiven Rechtsruck geben? Der rechtsnationale Rassemblement National von Marine Le Pen könnte an die Regierung kommen. Es wäre ein Desaster und totales Eigentor für Präsident Emmanuel Macron!

In diesem Newsblog halten wir dich über die wichtigsten Ereignisse, Reaktionen, die Hochrechnung und das Ergebnis rund um die Frankreich-Wahl auf dem Laufenden.

Newsblog zur Frankreich-Wahl heute

19.55 Uhr: Gleich kommt die Hochrechnung! Ein kurzer Blick zurück auf die erste Runde der französischen Parlamentswahl vor einer Woche. Am 30. Juni siegte Le Pens Rassemblement National (RN) mit Parteichef Jordan Bardella. Die Partei kam auf 33 Prozent. Die linke „neue Volksfront“ („Nouveau Front populaire“) erreichte 28 Prozent. Abgeschlagen auf den dritten Platz kam das liberale Mitte-Bündnis „Ensemble“, das eine parlamentarische Mehrheit für Emmanuel Macron sichern will.

18.20 Uhr: Die Spannung steigt: Um 20 Uhr schließen die Wahllokale in Frankreich, dann gibt es auch die erste Hochrechnung!

17.53 Uhr: Was will Marine Le Pen mit ihrer Partei Rassemblement National (RN) eigentlich durchsetzen und anders machen in Frankreich? Hier findest du die krassesten Forderungen und Programmpunkte ihrer bei im Überblick.

17.40 Uhr: Der Trend verfestigt sich: Bei der französischen Parlamentswahl zeichnet sich die höchste Wahlbeteiligung seit vier Jahrzehnten ab! Um 17 Uhr lag sie bereits bei 59,7 Prozent. Dies ist der höchste Wert seit der Frankreich-Wahl 1981. Die Frage ist nun, welchem politischen Lager diese Mobilisierung mehr helfen wird. Gelingt es den Le-Pen-Gegnern viele Wählerinnen und Wähler im Sinne von Präsident Macron an die Urnen zu bewegen, die einen Machtgewinn der Rechtsaußen-Partei RN verhindern wollen? Oder sind es vor allem Anhänger von Le Pen, die ihre Chance gekommen sehen?

Le Pen ballert gegen Weltstar Mbappé: „Franzosen haben es satt“

15.05 Uhr: Nationalspieler Kylian Mbappé hatte während der laufenden EM wiederholt darum geworben, dass Marine Le Pen nicht die Parlamentswahl gewinnen dürfe. Ihre Partei, der Rassemblement National (RN), der im ersten Wahlgang 32,4 Prozent holte, dürfe bei der finalen Entscheidung nicht triumphieren. Der Fußball-Weltstar sagte auf einer Pressekonferenz vor dem Viertelfinale: „Wir können das Land nicht in die Hände dieser Menschen legen, es ist wirklich dringend. Wir haben die Ergebnisse gesehen, es ist katastrophal.“ Nun reagierte Le Pen mit einem scharfen Konter.

Bei CNN France schoss die Galionsfigur der französischen Rechten zurück: „Die Franzosen haben es satt, belehrt und beraten zu werden, wie sie wählen sollen.“ Mbappé repräsentiere nicht die Franzosen mit Migrationshintergrund, „denn es gibt viel mehr von ihnen, die vom Mindestlohn leben, die sich keine Wohnung und keine Heizung leisten können, als Leute wie Herr Mbappé“. Dass Fußball-Millionäre Leuten, „die 1.300 oder 1.400 Euro im Monat verdienen“, vorschreiben wollen, wie sie wählen sollen, komme im Land nicht gut an, so Le Pen. Sie wünsche sich „mehr Zurückhaltung“ von Mbappé und anderen Stars.

Enorm viel los in den französischen Wahllokalen

14.30 Uhr: Das Interesse an der zweiten Runde der Parlamentswahl ist groß. Bis zum Mittag (12 Uhr) lag die Wahlbeteiligung bereits bei 26,5 Prozent. In der ersten Runde war sie zeitgleich nur bei 25,9 Prozent. Bei der letzten Parlamentswahl 2022 lag die Wahlbeteiligung im zweiten Wahlgang am Mittag bei 18,9 Prozent, woraus man das für französische Verhältnisse starke Interesse für die Wahl ablesen kann.

Erreicht Le Pens RN die absolute Mehrheit im Parlament?

14.15 Uhr: In Frankreich wird ein starker Rechtsruck erwartet! Wird Präsident Emmanuel Macron mit der überraschend vorgezogenen Neuwahl der Partei von Marine Le Pen den Weg zur Macht ebnen? Dass Le Pens Partei Rassemblement National (RN) eine absolute Mehrheit im Parlament erreichen kann, gilt jedoch laut den letzten Umfragen als sehr unwahrscheinlich. Demnach kann der RN auf 205 bis 240 Sitze in der Nationalversammlung kommen. Das wäre zwar etwa eine Verdopplung der Mandate, aber für die absolute Mehrheit bräuchte der RN 289 Sitze. Die Rechtsaußen-Partei wird trotzdem voraussichtlich stärkste Kraft im Parlament.

Das Linksbündnis aus Sozialisten, Grünen, Kommunisten und Linkspartei dürfte den zweiten Platz bei der Frankreich-Wahl erkämpfen. Das Mitte-Lager von Macron nur auf den dritten Platz kommen.

Hat sich Macron verzockt?

14.10 Uhr: Erwartet wird unabhängig vom Wahlausgang, dass die bestehende Regierung von Premierminister Gabriel Attal noch geschäftsführend im Amt ist, bis über die Bildung einer künftigen Regierung Klarheit herrscht. Wer jedoch die neue Regierung könnte, steht in den Sternen. Sollte der RN doch die absolute Mehrheit gewinnen, müsste Macron einen Politiker aus den Reihen von Le Pen zum Premierminister ernennen, beispielsweise den erst 28-jährigen Parteivorsitzenden Jordan Bardella.

Damit hätte Frankreich erstmals seit 1997 wieder eine sogenannte Kohabitation: Präsident und Premierminister würden zu unterschiedlichen politischen Lagern gehören und sich somit gegenseitig behindern. Macron hätte sich dann gehörig verzockt, als er nach seiner Europawahl-Pleite plötzlich auch nationale Neuwahlen ausrief. Frankreich droht ein politischer Stillstand.

Wann schließen die Wahllokale bei der Frankreich-Wahl?

14 Uhr: Die letzten Wahllokale in Frankreich schließen am Abend um 20 Uhr. Dann wird auch mit Hochrechnungen zum Wahlausgang gerechnet.