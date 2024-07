Was will Marine Le Pen? Migration, Putin, Soziales – ihr Programm im Überblick

Was will der Rassemblement National (RN), die Partei von Marine Le Pen (55) und ihres jungen Parteivorsitzenden Jordan Bardella (28) eigentlich? Ein Blick in das Wahlprogramm und Forderungen der rechtsnationalen Partei vor der Frankreich-Wahl gibt darüber Aufschluss.

+++ Hier mehr: Frankreich-Wahl im Newsblog +++

Le Pen hat den Kurs des RN (früher Front National) verändert, seitdem sie die Partei von ihrem Vater übernahm. Es kam zu einer Verbürgerlichung – weg vom offenen Rassismus und Antisemitismus, hin zu einer EU-skeptischen und rechtsradikalen Partei, die aber für die Mitte wählbar sein will. Dieser Kurs war bislang erfolgreich. Der Rassemblement National könnte bei der Parlamentswahl 2024 die stärkste Kraft werden.

Migration und Integration: Die harten Forderungen der Le-Pen-Partei

Wir blicken auf die wichtigsten Punkte im Wahlprogramm, insbesondere auf das Thema Migrationspolitik. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit soll es mit dem RN vor allem nur noch für Menschen mit französischem Pass geben – und der soll weitaus schwieriger zu bekommen sein als bisher.

Geht es nach der Partei von Le Pen, soll das „droit du sol“, das Bodenrecht, abgeschafft werden . Es ist ein Grundpfeiler der französischen Republik und steht im Unterschied zum Blutrecht. Das Bodenrecht verleiht allen Neugeborenen in Frankreich automatisch die französische Staatsbürgerschaft, unabhängig von der Familienabstammung. Als Sofortmaßnahme will RN-Parteichef Bardella damit Schluss machen!

. Es ist ein Grundpfeiler der französischen Republik und steht im Unterschied zum Blutrecht. Das Bodenrecht verleiht allen Neugeborenen in Frankreich automatisch die französische Staatsbürgerschaft, unabhängig von der Familienabstammung. Als Sofortmaßnahme will RN-Parteichef Bardella damit Schluss machen! Der RN will zudem Berufsverbote für Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft in sensiblen Bereichen wie im Geheimdienst oder bei der Nuklearenergie. Dahinter steckt der Verdacht, dass sich die Menschen mit doppelten Staatsbürgerschaften als illoyale Verräter entpuppen könnten.

wie im Geheimdienst oder bei der Nuklearenergie. Dahinter steckt der Verdacht, dass sich die Menschen mit doppelten Staatsbürgerschaften als illoyale Verräter entpuppen könnten. Die kostenfreie staatliche Krankenhilfe AME für kranke Flüchtlinge soll ersetzt werden durch eine „lebenswichtige Nothilfe“ . Es sollen also nur noch Operationen und medizinische Maßnahmen bei Lebensgefahr bezahlt werden.

. Es sollen also nur noch Operationen und medizinische Maßnahmen bei Lebensgefahr bezahlt werden. Der Zugang zu einigen Sozialleistungen des Staates soll für Ausländer gestrichen oder erschwert werden.

werden. In der Vergangenheit sprach sich Le Pen gegen das Tragen des islamischen Kopftuchs in öffentlichen Einrichtungen aus.

aus. Der RN fordert darüber hinaus neue Hürden für den Familiennachzug, mehr Abschiebungen und eine Stärkung der europäischen Grenzschutz-Agentur Frontex.

+++ Auch interessant: Frankreich: Darum hofft Scholz auf Niederlage von Le Pens Partei +++

Soziales/Wirtschaft: Das will der RN

Der RN will eine Preisbremse für Strom und die Mehrwertsteuer für Treibstoff, Öl und Gas von heute 20 auf 5,5 Prozent senken . Energie soll somit für die Franzosen deutlich billiger werden. Gegenfinanziert werden soll das durch die Abschaffung der staatlichen Krankenhilfe für Flüchtlinge. Experten rechnen dadurch aber nur mit Einsparungen in Höhe von etwa 1 Milliarde Euro, wobei die Steuersenkungen das Zehnfache erfordern würden.

. Energie soll somit für die Franzosen deutlich billiger werden. Gegenfinanziert werden soll das durch die Abschaffung der staatlichen Krankenhilfe für Flüchtlinge. Experten rechnen dadurch aber nur mit Einsparungen in Höhe von etwa 1 Milliarde Euro, wobei die Steuersenkungen das Zehnfache erfordern würden. Auch in der Rentenpolitik verspricht die Partei viel. Die Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre soll wieder rückgängig gemacht werden . Auch hier ist die Gegenfinanzierung höchst fraglich. Der RN gibt an, Dutzende Milliarden durch den Kampf gegen Sozialhilfe-Missbrauch sparen zu wollen.

. Auch hier ist die Gegenfinanzierung höchst fraglich. Der RN gibt an, Dutzende Milliarden durch den Kampf gegen Sozialhilfe-Missbrauch sparen zu wollen. Zudem will die Truppe von Le Pen Steuersenkungen für Unternehmen, sofern diese Firmen die Löhne der Geringverdiener erhöhen.

Mehr Themen für dich:

EU, Ukraine und Putin: So tickt die Le-Pen-Truppe