Felix Banaszak privat: DESWGEN wurde der Grünen-Chef verhaftet

Als Chef der Grünen soll Felix Banaszak dafür sorgen, dass die Partei bei der Bundestagswahl 2025 gut punktet – dabei kommt sein Einsatz nicht von ungefähr. Im Bundestag hat Felix Banaszak immer mal wieder einen guten Spruch auf Lager und half den Grünen in seiner Zeit als Landesvorsitzender in NRW zum besten Wahlergebnis aller Zeiten. Doch wie tickt Felix Banaszak privat?

Die Fraktion der Grünen ist mittlerweile weniger für ihre radikale Ader bekannt. Dennoch brachte es Felix Banaszak zumindest einmal so weit, dass man ihn für seinen Einsatz kurzzeitig festnahm. Bei uns erfährst du alles zu Felix Banaszak privat.

Felix Banaszak privat: So schaffte er es zum Bundesvorsitzenden der Grünen

Felix Banaszak wurde am 24. Oktober 1989 in Duisburg geboren und ist im Ruhrpott aufgewachsen. Im Jahr 2009 legte er sein Abitur in Duisburg ab, machte einen kurzen Zivildienst in der Altenpflege und ging dann zum Studieren nach Berlin. Von 2010 bis 2014 machte Felix Banaszak einen Bachelor of Arts in Sozial- und Kulturanthropologie sowie Politikwissenschaft. Bei den Grünen ist Felix Banaszak seit 2009 Mitglied. Seinen Einstieg in die Politik machte Felix Banaszak im Jahr 2010, als er für Dirk Behrendt (Grüne) arbeitete, der damals Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses war. Nach seinem Einsatz in der Grünen Jugend verschlug es Felix Banaszak jedoch wieder in die Heimat nach Duisburg.

+++ Robert Habeck privat: Das ist über Ehefrau und Kinder bekannt +++

Auch in Nordrhein-Westfalen blieb Felix Banaszak für die Grüne Jungend aktiv, wurde 2018 Teil der Doppelspitze im Landesvorsitz. Im Jahr 2021 gelang ihm dann der Einzug in den Deutschen Bundestag. Seit November 2024 ist Felix Banaszak der Bundesvorsitzende der Grünen, zuvor hatte er einen Posten im Wirtschaftsausschuss und Haushaltsausschuss. Aufgrund seiner Herkunft setzt sich Felix Banaszak immer noch stark für Duisburg und NRW ein. Schon sein Großvater arbeitete auf der Kokerei Thyssen 4/8, wie Felix Banaszak auf seiner Website verrät.

Felix Banaszak privat: Mit diesen Aktionen machte er sich einen Namen

Felix Banaszak sorgte bei einen AfD-Antrag für einen historischen Moment im Bundestag. Foto: IMAGO/Political-Moments

„Wer belastet so spät den Bundestag? / Es ist die Fraktion, die keiner mag / Sie stellt einen Antrag, dem du nicht entkommst / Wir lehnen ihn ab, ja was denn auch sonst?“ – mit diesem Vierzeiler-Gedicht sorgte Felix Banszak 2023 im Bundestag für große Lacher und reichlich Applaus. Mit nur 20 Sekunden zählt die Rede des Grünen-Chefs zu einer der kürzesten Reden im Bundestag. Hintergrund des Gedichts war ein Antrag der AfD-Fraktion, die die CO2-Bepreisung kritisierte. Wie Felix Banaszak im Nachhinein aufklärte, hatte er kurzfristig bei der Rede für eine Kollegin einspringen müssen, der Vierzeiler sei ihm privat während der Fahrt zum Bundestag in der U-Bahn eingefallen.

+++ Annalena Baerbock privat: Ex-Mann, Töchter und Hobby – das ist bisher kaum bekannt +++

Für nicht weniger eindrucksvolle Reaktionen sorgte Felix Banaszak im Jahr 2016, als er sich bei der Istanbul Pride in der Türkei für LGBT-Rechte einsetzte. Als er türkische Aktivisten schützen wollte, wurde er kurzerhand festgenommen. Gerüchte darüber, dass Felix Banaszak einen männlichen Partner habe, wurden nie bestätigt. Stattdessen gibt der Grünen-Chef auf seiner Website an, verheiratet und Vater einer Tochter zu sein. Felix Banaszaks Frau lebt und arbeitet in Berlin, was ihm das Reisen zwischen Duisburg und Berlin vereinfacht. Laut dem „Kölner Stadtanzeiger“ soll seine Frau ebenfalls für die Grünen arbeiten. Wenn Felix Banaszak privat kocht, gäbe es Käsespätzle oder libanesische Küche. Selbst gibt der Grünen-Chef an, gerne Zeit in der Natur zu verbringen und Rennrad zu fahren.

Wofür sich Felix Banaszak privat und in der Politik einsetzt, weißt du jetzt. Auch über das Privatleben von Robert Habeck ist einiges bekannt. Wieso du die Frau von Robert Habeck kennen könntest, erfährst du hier.