FDP flirtet mit Koalitions-Ausstieg – zur Not auch ohne Lindner!

Die Regierungskrise spitzt sich zu! Die Forderung nach einer bundesweiten Befragung der FDP-Mitglieder über die Zukunft der Ampel-Koalition mit SPD und Grünen gewinnt an Fahrt.

+++ Auch spannend: Friedrich Merz lauert auf Ampel-Scheidung: „Kann sich schon morgen ändern“ +++

Laut dpa kommt es nun tatsächlich zu einer Mitgliederbefragung unter den Liberalen. Parteichef Christian Lindner müsste das Schicksal seiner Partei dann abgeben an die Basis.

Es kommt zur Mitgliederbefragung bei der FDP

So berichtet die Deutsche Presse-Agentur, dass die Initiative, angeführt vom Kasseler Kreisvorsitzenden Matthias Nölke, genügend Unterstützung erhalten hat, um die gewünschte Mitgliederbefragung einzuleiten. Vorausgegangen war ein offener Brief von 26 Landes- und Kommunalpolitikern der FDP, die nach den enttäuschenden Wahlergebnissen in Hessen und Bayern eine Neubewertung der Koalition verlangten.

+++ Interesant: Ampel-Zukunftsprojekte auf der Kippe: Ein Überblick über das ganze Dilemma +++

Der Kreisvorsitzende aus Hessen beruft sich auf Paragraf 21a in der FDP-Satzung. Dort heißt es:

„Eine Mitgliederbefragung ist auf Beschluss des Bundesparteitags oder des Bundesvorstands oder auf Antrag der Vorstände oder Parteitage von zwei Landesverbänden oder 20 Kreisverbänden oder von 500 Mitgliedern der FDP durch den Bundesvorstand durchzuführen.“ Quelle: Bundessatzung der FDP

Mehr über die FDP:

gegründet 1948

Eigenbezeichnung: Freie Demokraten

politische Ausrichtung: Liberalismus, wirtschaftsliberal, bürgerliche Mitte

Vorsitzender: Christian Lindner

Bestes Wahlergebnis im Bund: 14,6 Prozent (Spitzenkandidat war Guido Westerwelle)

Basis fremdelt mit der Ampel

Die Forderung lautet nun, dass der FDP-Bundesvorstand eine zeitnahe Mitgliederbefragung durchführt, deren Frage präzise auf den Punkt so formuliert so lautet: „Soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden?“ Die Antwortmöglichkeiten sind schlicht „Ja“ oder „Nein“. Diese Entscheidung könnte weitreichende Auswirkungen auf die politische Landschaft in Deutschland haben – bis hin zu möglichen Neuwahlen!

Weitere interessante Nachrichten:

Bei der basisdemokratischen Befragung könnten rund 76.000 FDP-Mitglieder teilnehmen.

+++ Lesenswert: Depri-Deutschland! Wir stecken alle im Herbst-Tief – 5 Dinge ziehen uns runter +++

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.