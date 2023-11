Depri-Deutschland! Wir stecken alle im Herbst-Tief – 5 Dinge ziehen uns runter

Die Stimmung in Deutschland ist mal wieder auf einen Tiefpunkt. Passend zum trüben, nasskalten Spätherbst wirkt das Land deprimiert, schwermütig und pessimistisch.

Es läuft einfach nicht mehr rund in Berlin und im ganzen Land. Überall nur Krise und miese Nachrichten. Sind die fetten Jahre vorbei? Besonders 5 Dinge ziehen uns runter!

Herbst-Depression in Deutschland – nichts läuft mehr rund

Mega-Krise unserer Regierung: Sowieso nervte uns die Ampel schon seit Monaten mit ihrem Dauerzoff um die Kindergrundsicherung, das Heizungsgesetz oder Ukraine-Waffenlieferungen. Ständig Querelen! Doch nun haben Scholz, Habeck und Lindner den Vogel abgeschossen! Das Milliarden-Loch im Haushalt wird täglich größer. Jetzt ist kein Geld mehr da, um in die Zukunft zu investieren. Dabei ist jede vierte Brücke marode, vom Schienennetz der Bahn gar nicht zu sprechen! Und wie soll die lahmende deutsche Wirtschaft nun überhaupt klimagerecht umgestaltet werden?

Speisekarten mit Preisaufschlag: Nun hat die Regierung natürlich auch kein Geld mehr, um die vergünstigte Mehrwertsteuer für Restaurant beizubehalten. Ab Januar zahlen wir wieder 19 statt 7 Prozent. Ein Schnitzelteller mit Pommes kostet dann statt 13 Euro künftig 14,56 Euro. Uff! Besonders Geringverdiener und Familien werden häufiger zu Hause kochen – wie viele Lokale werden dichtmachen müssen?

Corona hat etwas Neues: Es hört nicht auf! Die neue Corona-Variante Pirola breitet sich in Deutschland aus – mit den originellen Symptomen Hautausschlag, Übelkeit und Durchfall! Eine Krankheitswelle rollt derzeit durchs Land – ob Erkältung, Grippe oder eben Corona, die Leute liegen flach! Das Virus macht uns seit 2020 das Leben schwer, hat die Gesellschaft entzweit und manche gesundheitlich aus der Bahn geworfen.

Eine neue Bahnstreik-Saison: Den ersten Streiktag haben wir schon hinter uns – wie viele kommen noch? Die GDL lässt in den Tarifverhandlungen mit der Bahn die Muskeln spielen. Das für viele andere Arbeitnehmer traumhaft anmutende Angebot von 11 Prozent mehr Lohn reicht der Gewerkschaft nicht – die Pendler werden es ausbaden müssen. Immerhin: GDL-Chef Weselsky hat angekündigt, dass es an den Weihnachtstagen keinen Streik geben wird.

Vom Weltmeister zum Mittelmaß: Der erschreckende DFB-Abstieg des Weltmeister von 2014 geht weiter. Irgendwie sinnbildlich fürs ganze Land. Neu-Trainer Julian Nagelsmann ist offenbar kein Heilsbringer! Das DFB-Team ist nach den peinlichen Pleiten gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) nur noch Fußball-Mittelmaß. Wird die Heim-EM im kommenden Sommer eine Blamage? Droht gar wieder ein Vorrunden-Aus? Zumindest der DFB-Nachwuchs schlägt sich besser: Die U17 steht im Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Immerhin gibt es wieder Weihnachtsmärkte!

Was kann unsere Stimmung wieder aufhellen? In diesen Tagen öffnen überall in Deutschland die Weihnachtsmärkte. So ein warmer Glühwein und frische Mandeln können manches erträglicher manchen. Und ansonsten gilt das, was wir uns seit Corona sagen, bevor auch noch die Ukraine und die Energiekrise kamen: Es kann nur besser werden!