Europawahl 2024: Irres Programm! Partei verspricht dir, dass du 800 Jahre alt wirst

„Wo willst Du in 800 Jahren leben?“ und „Altern wird wahrscheinlich bald heilbar“. Das sind die Slogans auf den Plakaten einer noch recht unbekannten, dafür aber sehr ehrgeizigen Partei. Mit den Plakaten, für die sie noch Spenden zusammensammelt, will sie zur Europawahl 2024 antreten, die am 9. Juni stattfindet.

Ihre Forderungen sind überraschend, genau wie ihre Versprechen. 800, ja tausende Jahre könnten die Menschen alt werden und das sei keineswegs eine Utopie. Mit genug Investitionen in die Forschung soll dieses Alter auch schon für die Menschen erreichbar sein, die jetzt stimmberechtigt sind.

Europawahl 2024 oder doch 2824?

Die Partei für Schulmedizinische Verjüngungsforschung tritt bei der Europawahl 2024 an. Dabei will sie die schnellere Entwicklung von Verjüngungstherapien umsetzen, wie sie auf ihrer Seite erklärt. Man wolle „die Schäden des Alterns reparieren“ und Menschen so ermöglichen, „tausende Jahre gesund leben“ zu können. Weiter schreibt die Partei dazu in ihrem Programm: „Alterskrankheiten und der altersbedingte Tod wären damit kein unausweichliches Schicksal mehr.“ Dazu will die Partei 40 Milliarden Euro des EU-Haushalts pro Jahr zusätzlich zu in die Verjüngungsforschung investiert werden.

Die Lage ist aber auch ernst, blickt man auf das Programm der Partei für Schulmedizinische Verjüngungsforschung. Schließlich sterben täglich über 100.000 Menschen aus altersbedingten Gründen. Der Ansatz der Partei ist, auf den Reparaturansatz zu setzen, der sich momentan in der Altersforschung durchsetzt. Schädliche Veränderungen im Körper, die durch den normalen Stoffwechsel entstehen und zu Alterskrankheiten führen, sollen so auf molekularer und zellulärer Ebene repariert werden. Dadurch könne man Menschen biologisch verjüngen und Alterskrankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Alzheimer vorbeugen, so die Partei.

Schluss mit 90-60-90 in der Politik

Das käme nicht nur den Menschen in der EU persönlich zu gute, ist sich die Partei sicher, die EU könnte als Experte in diesem Gebiet bald auch weltweiter Marktführer werden. Das könnte für die EU-Wirtschaft ein wichtiger Punkt werden. Zu anderen wichtigen Themen für die Europawahl 2024, wie Migration, Außenpolitik und Klimapolitik äußert sich die Partei für Schulmedizinische Verjüngungsforschung kaum. Für potenzielle Wähler ist es aber wichtig zu erfahren, wie die Partei zu diesem Thema eingestellt ist. Sitzen deren Kandidaten nämlich im EU-Parlament, sind sie auch in solchen Fragen stimmberechtigt.

Das Gesicht der Partei scheint wirklich jugendlich. Tatsächlich scheinen die Kandidaten auf der Liste der Partei für die Europawahl 2024 überdurchschnittlich jung. Die ersten drei Listenplätze besetzen Menschen, die Ende zwanzig zu sein scheinen und nur selten wirkt ein Kandidat, als wäre er über 50 Jahre. Das ist sehr ungewöhnlich. Auf den Europawahl-Listen von SPD und CDU sind nur selten Gesichter unter 30 Jahren zu entdecken. Wenn die Partei für Schulmedizinische Verjüngungsforschung ihre Ziele jedoch durchsetzen kann, sind diese Eindrücke ohnehin bald unwichtig.