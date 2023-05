Erdogan: Nach Affäre um Sexvideo – Herausforderer wirft hin! ER könnte davon profitieren?

„In 45 Jahren in der Politik habe ich nicht erlebt, was ich in den letzten 45 Tagen gesehen habe“, ließ der bisherige türkische Präsidentschaftskandidat Muharrem Ince am Donnerstag (11. Mai) die Öffentlichkeit wissen, als er seinen Rückzug von seiner Kandidatur drei Tage vor der wichtigen Wahl bekannt gab.

Noch 2018 war Ince Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Volkspartei (CHP) – der Partei von dem derzeit vielversprechenden Erdogan-Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Ince und Kilicdaroglu überwarfen sich, woraufhin Ince eine eigene Partei gründete.

Erdogan: Wende durch Inces Rückzug?

Mit dieser trat der frühere Physiklehrer aus der westtürkischen Stadt Yalova nun bei der diesjährigen Wahl an und war besonders bei jungen Anhängern der Opposition beliebt. Er rangierte in Umfragen anfangs noch bei 10 Prozent. Doch sein Rückhalt schwand. Viele Wähler realisierten, dass ihre Stimme für Ince vor allem Erdogan nutzen würde.

Dann tauchte am vergangenen Mittwoch auch noch ein (wohl gefälschtes) Sex-Video mit Ince auf, für das er die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen verantwortlich machte. Es wird ihm den Rest gegegeben haben. Die Frage ist nun: Wohin wandern die Ince-Stimmen – zu Erdogan oder Kilicdaroglu?

Erdogan eher im Nachteil

Wenn es nach dem Journalisten Eren Güvercin geht, dürften sie zu Kilicdaroglu gehen. Auch wenn man nicht klar sagen könne, ob der Erdogan-Herausforderer alle Ince-Stimmen bekomme, dürfte „ein Großteil der Stimmen von Ince eher zu Kilicdaroglu abwandern“. Denn „Ince war bis vor kurzem noch Mitglied der CHP. Auch wenn es Verwerfungen zwischen Ince und Kilicdaroglu gab, gebe es eine Gemeinsamkeit zwischen Ince und Kilicdaroglu: „Nämlich, dass Erdogan abgewählt wird“.

Ein Szenario, das sich bewahrheiten könnte, denn „wenn wir uns die Umfrageergebnisse der letzten Tage anschauen, dann liegt Kilicdaroglu vorne“ wie Güvercin ausführt. Die Frage sei, ob Kilicdaroglu die absolute Mehrheit hole und damit bereits am bevorstehenden Sonntag (14.05) die Wahl für sich entscheide oder ob dann Erdogan und Kilicdaroglu am 28. Mai in die Stichwahl müssten. Es gebe jedoch „eine gewisse Tendenz, dass es schon im ersten Wahlgang eine Entscheidung geben könnte“, so Güvercin.