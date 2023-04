Kemal Kilicdaroglu privat: Der Erdogan-Gegner hieß vorher anders – der Grund ist bizarr

Schon bald stehen die Präsidentschaftswahlen in der Türkei vor der Tür. Dann entscheidet sich, ob der amtierende Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan nach 20 Jahren Herrschaft seinen Platz räumen muss. Denn heiß gehandelt wird auch sein stärkster Konkurrent Kemal Kilicdaroglu.

Der Oppositionsführer der Volkspartei CHP machte Erdogan bereits eine starke Kampfansage. Unter Kilicdaroglus Macht sollen sich Recht und Gerechtigkeit mehr durchsetzen. Nur wenig ist aber über den Türkei-Herausforderer und sein Privatleben bekannt. Doch alle Infos über Kemal Kilicdaroglu privat findest du hier.

Kemal Kilicdaroglu privat: Der Anti-Erdogan wechselte den Nachnamen

Kemal Kilicdaroglu wurde am 17. Dezember 1948 im Dorf Ballıca in der Provinz Tunceli im Osten der Türkei geboren. Er ist das vierte von sieben Kindern. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Akademie für Wirtschafts- und Handelswissenschaften in Ankara (heute Gazi-Universität), wo er 1971 seinen Abschluss machte.

In seiner Jugend verdiente er seinen Lebensunterhalt als Warenverkäufer. In den 1950er Jahren änderte sein Vater den Familiennamen von Karabulut in Kılıçdaroğlu, da alle Menschen in dem Dorf, in dem sie lebten, denselben Familiennamen trugen.

Kemal Kilicdaroglu heiratete 1974 die ehemalige Journalistin Selvi Gündüz. Das Paar hat einen Sohn, Kerem und zwei Töchter, Asli und Zeynep. Auch eine Enkelin hat der Erdogan-Herausforderer bereits durch seine Tochter Asli.

Kemal Kilicdaroglu privat: Holt er den großen Sieg?

Kilicdaroglu ist seit 2010 der Oppositionsführer der Republikanischen Volkspartei, die „Cumhuriyet Halk Partisi“ (CHP). In der Hauptstadt Ankara sowie in den Großstädten Izmir und Antalya konnte seine Oppositionspartei bereits in Zwischenwahlen einige Siege einfahren. Seitdem sei es nicht mehr ausgeschlossen, dass Kılıcdaroglu Erdogans Herrschaft bei den Präsidentenwahlen im Mai beenden könnte. Auch Umfragen deuten dies an.

Sollte Kemal Kilicdaroglu an die Macht kommen, will er für die Türkei mehr Gerechtigkeit und Demokratie. Im Sommer 2017 startete er dafür den Gerechtigkeitsmarsch, bei dem er mehr als 400 Kilometer von Ankara nach Istanbul zu Fuß ging. Tausende schlossen sich an. Gemeinsam demonstrierten sie gegen die Haft für einen Politiker seiner Oppositionspartei CHP und einen Journalisten.

Es bleibt spannend, wer sich bei der Türkeiwahl den Sieg holt. Dazu lohnt sich auch ein Blick auf Kilicdaroglus Herausforderer Recep Tayyip Erdogan. Alle Infos über den aktuellen Türkei-Präsidenten findest du hier: Recep Tayyip Erdogan privat: Sein Luxus-Palast sprengt alle Vorstellungen.