Hendrik Wüst vor der EM: „In NRW schlägt das deutsche Fußball-Herz“

Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf und Köln – die EM ist vor allem in Nordrhein-Westfalen zu Gast. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich der Landesvater „total freut“, ganz Europa in seinem Bundesland willkommen heißen zu können.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Bundesinnenministerin Faeser vor der EM: „Größter Einsatz seit Gründung“ +++

Hendrik Wüst ist Fußball-Fan durch und durch. Im Gespräch mit unserer Redaktion gibt er eindeutig zu verstehen, dass das auch gar nicht anders geht – er kommt schließlich aus dem Münsterland.

Die zehn EM-Stadien bieten Platz für insgesamt 526.000 Fußballfans, knapp 38 Prozent dieser Kapazitäten schlummern im bevölkerungsreichsten Bundesland der Republik. Millionenmassen werden nach NRW strömen. Hendrik Wüst spricht zwar von einer „Herausforderung“, den Kopf zerbricht er sich deswegen aber nicht.

„Nordrhein-Westfalen ist Sportland. Wir sind regelmäßig Gastgeber internationaler Top-Events, sei es die Handball-EM Anfang dieses Jahres, die FINALS im vergangenen Jahr oder die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft in Winterberg. Heißt: Wir können Sport-Großveranstaltungen. In diesem Jahr hat Nordrhein-Westfalen on top bewiesen, dass es auch Fußball-Land Nummer 1 ist – Champions League Finale, Europa League Finale, Deutscher Meister. Ich bin davon überzeugt, dass die Begeisterung für den Sport, die die Menschen hier im Land haben, während der EM überall zu spüren sein wird. (…) Nordrhein-Westfalen wird zum EM-Zentrum. Bei uns schlägt das deutsche Fußball-Herz.“

Hendrik Wüst im Interview mit unserer Redaktion