EM: Gratis-Tickets für Politiker „während Fußvolk sich kein Ticket ergattern kann“

Während es für viele Fußball-Fans ein unerfüllter Traum bleiben wird, der Nationalmannschaft bei einer EM oder WM im eigenen Land vor Ort im Stadion zuzuschauen, erlauben sich Politiker wie Lauterbach, bei jedem Spiel dabei zu sein. Und das sogar noch kostenlos.

„Auch heute wird der Gesundheitsminister im Stadion sein. Die Bundesregierung bekommt von der UEFA Ehrenkarten. Bezahlen müssen die Politiker nicht. Wenn man weiß, wie schwierig alle anderen an Karten kommen und wie teuer sie sind, nicht das klügste Signal“, schreibt Gabor Halasz, ARD-Korrespondent im Hauptstadtstudio, auf seinem privaten X-Account.

Lauterbach: „Schon beim Aufwärmen für heute Abend…“

Halasz bezieht sich dabei auf einen Beitrag von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, in dem dieser ebenfalls auf Twitter postet: „Schon beim Aufwärmen für heute Abend…“ Zu sehen ist der SPD-Politiker in seinem Büro, ohne Brille, in Deutschland-Trikot beim Dribbeln in seinem Büro.

Klar ist: Die UEFA stellt eine feste Anzahl an Tickets zur Verfügung. Wie „Bild“ vom Bundesinnenministerium erfuhr, sogar bis zu 707 „Ehrenkarten“ für Bundesregierung und den Bundestag.

Für die Gruppenspiele sowie die Achtel- und Viertelfinale ohne deutsche Beteiligung sind es zehn Tickets pro Spiel. Mehr Karten gibt es, wenn Deutschland spielt: Für das Eröffnungsspiel gabs 35 Tickets, für alle anderen Spiele waren es 30 Tickets.

Für die Halbfinal-Spiele ohne deutsche Beteiligung gibt es zwölf Tickets pro Spiel. Wenn Deutschland im Halbfinale spielt, hätte es für die deutschen Politiker wieder 30 Eintrittskarten gegeben.

„Die Politisierung dieser EM übertrifft alles“

Wenn Deutschland das Finale am 14. Juli erreicht hätte, hätte es 50 Tickets gegeben. Ohne deutsche Beteiligung sind es im Finale 30 Tickets. Verliert Deutschland im Viertelfinale gegen Spanien, gibt es insgesamt 669 Tickets von der UEFA für die Politiker. Sollte es Deutschland ins Finale schaffen, wächst die Anzahl der Freikarten auf 707.

Auf X (früher Twitter) reagieren die Menschen mit Unverständnis: