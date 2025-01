Elon Musk privat: So viele Kinder hat der AfD-Verbündete

Seit einiger Zeit ist Elon Musk die rechte Hand Donald Trumps. Doch nicht nur in die amerikanische Politik mischt sich der Tech-Unternehmer ein, sondern auch in die deutsche. So sympathisiert er mit der teils rechtsextremen AfD.

Aber wie tickt der reichste Mensch der Welt, dessen Vermögen aus Milliarden von Dollar besteht? Schließlich hat er trotz aller Kritik mit Paypal, Tesla oder SpaceX einen eindrucksvollen Karriereweg beschritten. Dazu war er mit zahlreichen Pop- und Filmstars zusammen. Alles zu Elon Musk privat erfährst du hier!

Das krasse Vermögen von Elon Musk

Elon Reeve Musk wurde am 29. Juni 1971 in Pretoria (Südafrika) geboren. Schon mit zehn Jahren bringt er sich selbst das Programmieren bei. Im Alter von 17 Jahren geht er nach Kanada und später in die USA. Dort nimmt seine Karriere Fahrt auf.

Als er sein Start-up Zip2 1995 verkaufte, gründete Elon Musk den bekannten Online-Bezahldienst PayPal. Mit seinem Unternehmen verdient er einige Millionen und startet 2002 mit seinem nächsten Projekt durch: der Raumfahrtfirma SpaceX. Nur zwei Jahre später steigt der Milliardär beim Elektroauto-Hersteller Tesla ein. Unter seiner Führung entwickelte sich Tesla zum wertvollsten Autobauer der Welt. Musks Vermögen wird vom Forbes Magazin auf knapp 416,2 Milliarden Dollar geschätzt, wodurch er der reichste Mensch der Welt ist.

Viele Kinder mit mehreren Ehepartnerinnen

Der Milliardär und Unternehmer Elon Musk hat 12 Kinder. Die ersten gingen aus seiner Ehe mit der kanadischen Schriftstellerin Justin Wilson hervor, mit der er von 2000 bis 2008 verheiratet war. Das Paar hat Zwillinge und Drillinge. Auf Justin folgte die britische Schauspielerin Talulah Riley, die Elon Musk gleich zweimal geheiratet hat. Einmal 2010 und nach einer Scheidung wieder 2013. Drei Jahre später folgte dann die finale Scheidung zwischen Talulah und Elon.

Elon Musk und seine zweimalige Ehepartnerin Talulah Riley. Foto: imago/PicturePerfect

Später war der Milliardär mit der kanadischen Musikerin Grimes zusammen. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Gerichtsdokumente belegten 2022, dass Elon Musk überraschend Vater von Zwillingen geworden ist. Mit Shivon Zilis, eine Managerin in seinem Neurotechnologie-Unternehmen Neuralink, hat er drei Kinder. Die Beziehung zwischen Musk und der Neuralink-Managerin Shivon Zilis war zunächst nicht öffentlich bekannt.

Kontroversen

2022 kaufte Elon Musk die Plattform Twitter, die er später in X umbenannte. Dafür kassierte er viel Kritik, da er als neuer Chef Accounts freischaltete, die ursprünglich wegen Rassismus, Antisemitismus oder der Verbreitung von Verschwörungsmythen geschlossen worden waren.

Zu Donald Trumps zweiter Amtszeit soll der Tech-Milliardär das geplante Department of Government Efficiency übernehmen. Das könnte er nutzen, um Gelder in seine Unternehmen umzuleiten oder die Finanzierung für konkurrierende Unternehmen einzustellen.

In den letzten Jahren warb Elon Musk immer wieder für die teils rechtsextreme AfD. Auch zur Bundestagswahl 2025 sprach er sich für die Partei aus. In einem Gastbeitrag in der „Welt am Sonntag“ Ende Dezember 2024 erklärte er, die AfD sei „der letzte Funke Hoffnung für dieses Land“.

