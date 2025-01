Elon Musk und der Hitlergruß: Peinlicher Vergleich mit Habeck

Es gibt weiter Aufregung um den mutmaßlichen Hitlergruß von Elon Musk bei der Amtseinführung von Donald Trump. Die Geste ist unstrittig, fraglich nur der Kontext. Verteidiger von Musk im Netz verweisen nun auf ähnliche Armbewegungen auch von linken und progressiven Politikern. Auffällig dabei: Es werden meist nur Fotos miteinander verglichen, nicht aber Videos. Der Grund ist offensichtlich.

Denn anders als Elon Musk, der mit einem aggressiven und entschlossenen Gesichtsausdruck die Hand nach oben streckte, ist der Hintergrund bei den anderen Fällen komplett anders. So auch in einem Fall von Robert Habeck.

Fleischhauer ist nichts zu peinlich in der Verteidigung von Elon Musk

Dem konservativen Kolumnisten Jan Fleischhauer war es dennoch nicht zu peinlich, ein Habeck-Archivfoto mit ausgestreckter Hand mit dem Musk-Vorfall zu vergleichen. „Fuck, sie sind unter uns“, schreibt er spöttisch und verharmlosend auf X. Fleischhauer teilt eine Fotoreihe mit Robert Habeck, Karl Lauterbach und Kamala Harris, die allesamt auf den Bildern ebenfalls den Arm, einem Hitlergruß ähnlich, ausgestreckt halten. Im Original stammt der Post von Journalist Andreas Hallaschka, dem Bruder von RTL-Moderator Steffen Hallaschka.

Habecks Armbewegung: Video klärt auf

Vermutlich findet man von jeder prominenten Person ähnliche und vermeintlich dubiose Fotos, etwa beim Winken. Dass die Vergleiche aber in der Regel an den Haaren herbeigezogen sind, zeigt sich am Beispiel Habeck glasklar.

„Welt“-Journalist Philip Vetter klärt die Sache über X auf – mit einem Clip: „Hier Habecks Geste aus Singapur im Bewegtbild, die beweist, wie niederträchtig hier das Bild gefälscht wurde für diesen Tweet. Man kann ja jetzt gern mal beide Videos vergleichen, wer hier einen Hitlergruß zeigt.“ Tatsächlich sieht man Habeck in dem Clip, wie er auf einen Bildschirm schaut, auf dem ein Avatar-Videospiel läuft. Habeck macht die Flugbewegungen der drachenartigen Riesenvögel aus der Avatar-Welt mit beiden Armen nach, dabei hat er beide (!) Arme in die Höhe gestreckt.

Völlig abwegig ist allerdings die Vorstellung, dass Robert Habeck am 23. Februar in ähnlicher Siegerpose wie Elon Musk vor der eigenen Anhängerschaft, den Nazis gleich, den Arm nach oben strecken würde. Und dass nicht nur angesichts der mäßigen Umfragewerte für die Grünen.