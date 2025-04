Volksaufstand gegen Trump: Darum ist diese Bewegung brandgefährlich für ihn

Noch immer entsetzt, schaut die Welt auf Donald Trump, der langsam aber sicher an der Demokratie in den USA sägt. Das bleibt aber nicht mehr ungestraft. Am ersten Aprilwochenende fanden erstmals große Demonstrationen gegen den US-Präsidenten und seine MAGAs statt. Haben diese Proteste das Potenzial, Trump zu entmachten?

Dr. Christian Lammert, Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politische Systeme Nordamerikas an der Freien Universität in Berlin, erklärt im Interview mit unserer Redaktion, was diese Bewegung für Trump bedeutet.

Trumps Albtraum: Inflation, Proteste, Enttäuschung – wendet sich sein Lager gegen ihn?

Am Wochenende haben Proteste gegen das Regime Trumps nicht nur in den liberalen Metropolen stattgefunden, sondern landesweit. Haben sie das Potenzial, ein Aufstand zu werden?

Lammert erklärt: “Die landesweiten Hands Off!-Proteste, die am Wochenende stattfanden, haben eine beeindruckende Mobilisierung gezeigt, mit über 1.400 Demonstrationen in allen 50 Bundesstaaten und rund 600.000 registrierten Teilnehmern. Die Bewegung richtet sich gegen soziale Kürzungen, den Einfluss von Milliardären auf die Regierung sowie Angriffe auf marginalisierte Gemeinschaften.”

“Obwohl die Proteste friedlich und strategisch organisiert sind, bleibt unklar, ob sie das Potenzial haben, einen Aufstand auszulösen. Historisch gesehen haben groß angelegte Proteste in den USA selten direkt zu revolutionären Veränderungen geführt, sondern eher politische Diskussionen und Reformen angestoßen.”

Wird das reichen, um die begonnenen Angriffe auf die Demokratie, Menschenrechte und Globalisierung von Trump und seiner MAGA-Bewegung zu stoppen?

“Die Proteste könnten einen Wendepunkt darstellen, da sie eine breite Ablehnung der Trump-Administration sichtbar machen. Allerdings hat das Weiße Haus die Demonstrationen heruntergespielt und betont, dass sie Trumps Agenda nicht stoppen werden.”

So ist Trump zu stoppen:

Was müssten die Demonstrierenden tun, um Trump Einhalt zu gebieten?

“Die Protestierenden müssten ihre Bemühungen verstärken, indem sie:

politischen Druck ausüben: Durch kontinuierliche Mobilisierung und gezielte Lobbyarbeit könnten sie Einfluss auf Entscheidungsträger gewinnen.

Wahlen beeinflussen: Die Bewegung müsste sich darauf konzentrieren, bei den kommenden Wahlen eine hohe Wahlbeteiligung zu erreichen.

Koalitionen bilden: Eine Zusammenarbeit mit anderen sozialen Bewegungen und politischen Gruppen könnte die Wirkung verstärken.”

Vor der Wahl war von einigen Trump-Wählern zu hören, dass ihre Wahlentscheidung keineswegs von der Überzeugung geleitet war, dass Trump menschlich gut geeignet für den Präsidentenposten sei, sondern von dem Wahlversprechen, dass es ihnen finanziell besser gehen würde. Die Inflation ist in den USA viel härter zu spüren gewesen als bei uns. Was hat das Ihrer Meinung nach für Einflüsse auf den politischen Diskurs dort?

Lammert: “Die Inflation in den USA ist unter der Trump-Administration durch restriktive Handels- und Einwanderungspolitik sowie hohe Zölle gestiegen. Dies hat zu einer spürbaren Belastung für Verbraucher geführt, wobei viele Amerikaner berichten, dass ihre Einkommen nicht mit den steigenden Preisen Schritt halten können. Diese wirtschaftlichen Herausforderungen haben den politischen Diskurs stark beeinflusst.”

Viele Amerikaner betrachten Trumps Maßnahmen in der Wirtschafts- und Außenpolitik als unberechenbar und schädlich für die Wirtschaft, erklärt der Politologe. Zudem komme es zu einer Spaltung der öffentlichen Meinung. “Während Republikaner optimistisch bleiben, sehen Demokraten und Unabhängige die Inflation als ernstes Problem.”

MAGA in der Zerreißprobe! Trumps härteste Anhänger zweifeln

Wenn durch Trumps Wirtschafts- und Außenpolitik die Inflation verstärkt wird, die Pensionsfonds unter Druck geraten und die Wirtschaft sich allgemein verschlechtert, würden sich Trumps Anhänger dann gegen ihn wenden? Könnte ihn das stoppen?

“Die wirtschaftlichen Folgen von Trumps Politik könnten seine Anhänger entfremden. Bereits jetzt gibt es Berichte über enttäuschte MAGA-Unterstützer, die durch steigende Preise und wirtschaftliche Unsicherheit belastet sind. Wenn die Inflation weiter steigt, Pensionsfonds unter Druck geraten und Arbeitsplätze verloren gehen, könnte dies zu einem Bruch führen. Einige Unterstützer haben bereits öffentlich ihre Enttäuschung geäußert. Ob dies jedoch ausreicht, um Trump politisch zu stoppen, hängt davon ab, ob diese Entfremdung in einer breiteren Bewegung gegen ihn mündet.”

“Die Hands Off!-Proteste zeigen das Potenzial einer breiten Mobilisierung gegen Trumps Administration. Dennoch bleibt unklar, ob sie für tiefgreifende politische Veränderungen ausreichen werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen seiner Politik könnten langfristig entscheidend sein für seine Unterstützung innerhalb der Bevölkerung.”