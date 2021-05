Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Corona: Horst Seehofer infiziert – Innenminister in Quarantäne!

Es klingt ziemlich paradox: Ausgerechnet die zunächst gefürchtete Corona-Variante B.1.1.7 soll der deutschen Pandemiebekämpfung in die Hände gespielt haben.

Derweil liegt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland bei unter 120. Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen nehmen weiter ab. Die Pandemie-Lage in Deutschland scheint sich zunehmend zu entspannen.

-------------------

Aktuelle Corona-Zahlen aus Deutschland (Stand 10. Mai)

7-Tage-Inzidenz: 119,1

Neue Corona-Fälle: 6.922

Neue Covid-19-Todesfälle: 54

Todesfälle insgesamt: 84.829

Corona-Patienten auf Intensivstationen: 4.586

Quote der Erstimpfungen: 32,8%

>> Quellen: RKI, Intensivregister.de

-------------------

Horst Seehofer hat sich mit Corona infiziert und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Foto: Kay Nietfeld/dpa

17.58 Uhr: Innenminister Seehofer mit Corona infiziert

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Minister sei positiv auf das Virus getestet worden und befinde sich aktuell in häuslicher Isolation, teilte sein Sprecher Steve Alter am Montag mit. Der Test sei am Montag durchgeführt worden. Der Minister habe derzeit keine Krankheitssymptome.

Seehofer hatte in der vergangenen Woche unter anderem an einer Sitzung des Bundeskabinetts teilgenommen. Der CSU-Politiker war am 14. April erstmalig gegen Covid-19 geimpft worden. Er sei aufgrund seines Alters und seiner Vorerkrankungen berechtigt gewesen, sagte der 71-Jährige am Tag darauf. Ihm wurde das Präparat von Biontech/Pfizer verabreicht.

Anfang April hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, Seehofer habe einen Appell von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an die älteren Kabinettskollegen, sich mit dem Vakzin von Astrazeneca impfen zu lassen, zurückgewiesen. „Ich lasse mich nicht bevormunden“, sagte er demnach zu „Bild“.

In sozialen Medien hatte es Kritik an dieser Entscheidung gegeben - auch weil andere ältere Mitglieder des Kabinetts sich für eine Impfung mit Astrazeneca entschieden. Seehofer erklärte seine Haltung so: „Es kann jeder zu jedem Impfstoff seine persönliche Ansicht haben. Ich habe seit meiner Zeit als Gesundheitsminister zu Sicherheit bei Arzneimitteln eine bestimmte Einstellung, und die habe ich bis zum heutigen Tage.“

Auf die Frage, ob er eine Wahl verschiedener Vakzine gehabt habe, sagte Seehofer, dort, wo er sich habe impfen lassen, habe lediglich der Impfstoff von Biontech zur Verfügung gestanden. Eine Auswahl habe er nicht vorgefunden. Astrazeneca wird in Deutschland nur noch für die über 60-Jährigen empfohlen. Der Einsatz für Jüngere bleibt nach ärztlichem Ermessen bei Menschen ohne höheres Blutgerinnsel-Risiko freiwillig möglich.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nahm am Montag Stellung zur Entscheidung über den Impfstoff von Johnson & Johnson. Foto: IMAGO / Political-Moments

10.35 Uhr: Impf-Rückschlag wegen Einschränkung bei Johnson & Johnson? Das sagt Jens Spahn

Bedeutet die Alterseinschränkung beim Impfstoff von Johnson & Johnson einen Rückschlag bei der Impf-Kampagne in Deutschland? Am Montagvormittag nahm Gesundheitsminister Jens Spahn Stellung zur Entscheidung, dass der Impfstoff in der Regel nur für Menschen ab 60 eingesetzt werden solle.

Dabei war angedacht, Johnson & Johnson insbesondere bei mobilen Teams einzusetzen, weil man bei diesem Impfstoff lediglich eine Spritze benötigt und somit keinen Folgetermin. So sollte Johnson & Johnson vor allem in Flüchtlingseinrichtungen, bei Obdachlosen und in sozialen Brennpunkten verimpft werden.

Spahn erklärte, dass bis Juni über 10 Millionen Dosen von Johnson & Johnson zur Verfügung stehen werden. Alle Impfwillige unter 60 Jahren müssten von einem Arzt über die Risiken aufgeklärt werden und könnten sich dann freiwillig dazu entscheiden eine Impfung zu erhalten. Die Kommunen und die Länder müssten nun regeln, inwiefern man bei den mobilen Teams auf diesen Impfstoff setzen werde, so Spahn. Die Priorisierung wurde aufgehoben.

Ähnlich wie beim Impfstoff von Astrazeneca wurden in Ausnahmefällen auch bei Johnson & Johnson Blutgerinnsel nach einer Impfung beobachtet. Die USA hatten die Impfungen mit diesem Vakzin daher vorübergehend ausgesetzt.

Da der Impfstoff des US-Herstellers zwar "ernstzunehmende, aber sehr seltene Nebenwirkungen" hervorruft, können auch Jüngere in Deutschland - nach ärztlicher Beratung - damit geimpft werden, so Spahn weiter. 2/2 — WDR aktuell (@WDRaktuell) May 10, 2021

Darüber hinaus warnte Spahn vor zu schnellen Lockerungen. In Großbritannien und Israel sei bei weit niederigen Inzidenzwerten gelockert worden. Es dürfe „keinen politischen Wettbewerb der Lockerungen“ geben. Wenn, dann solle draußen gelockert werden, wo es ein weitaus geringes Ansteckungsrisiko gebe. Als Beispiel nannte der CDU-Politiker die Außengastronomie oder auch eine Veranstaltung wie ein Fußballspiel.

9.22 Uhr: Impfstoff von Johnson & Johnson soll vor allem für Menschen ab 60 eingesetzt werden

Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson soll in Deutschland in der Regel bei Menschen ab 60 eingesetzt werden. Nach ärztlicher Aufklärung können sich jedoch auch Jüngere dafür entscheiden, beschlossen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern weiter, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag erfuhr.

Die Priorisierung für den Impfstoff von Johnson & Johnson wird in Arztpraxen und bei Betriebsärzten aufgehoben.

Die Virusvariante B.1.17 erreichte Deutschland im Dezember 2020. Foto: IMAGO / Christian Ohde

9.15 Uhr: Britische Mutante ist „das Beste, was uns passieren konnte“, sagt ein Professor

Ausgerechnet die Virusvarinate B.1.1.7 soll der Pandemiebekämpfung in Deutschland zu Gute gekommen sein, erklärte nun Professor Peter Kern, Leiter der Klinik für Immunologie am Klinikum Fulda.

Im Interview mit dem Nachrichtensender ntv erklärte der Professor sogar: „B.1.1.7 ist das Beste, was uns passieren konnte. Sie wurde an Weihnachten erstmals in Deutschland nachgewiesen und macht jetzt praktisch 99 Prozent aller Isolate aus. Sie hat also das Feld komplett übernommen, die Ursprungsvariante sehen wir gar nicht mehr, aber - und das ist ein Glück - auch P1 und B1.351 konnten neben ihr nicht Fuß fassen.“

Der Experte meint die Mutationen aus Brasilien (P1) und Südafrika (B.1.351), die mutmaßlich deutlich ansteckender und möglicherweiser auch tödlicher sein könnten. Viel wichtiger: Es ist noch umstritten, ob die Corona-Impfungen einen ausreichenden Schutz gegen die Varianten aus Brasilien und Südafrika bieten können. Deshalb kommt Professor Kern zu der Erkenntnis: „Durch B.1.1.7 haben wir für unsere Impfkampagne kostbare Zeit gewonnen.“

Sollten zukünftig in Deutschland neue Mutanten auftauchen, müsse man zwar „bei Null“ anfangen, aber man hätte dann die Gelegenheit, sie genau zu lokalisieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen sowie die Impfungen anzupassen. Er hält daher das Problem von neuen Virusvarianten für beherrschbar.

+++ Karl Lauterbach gerät bei Maybrit Illner in Bedrängnis – hat er mit Corona-Angst übertrieben? +++

Weiter keine Veränderung beim Trend der #Corona-Neuinfektionen - und das ist derzeit ja eine gute Nachricht: Der Tageswert von 6922 lässt den 7-Tage-Mittelwert auf 14.467 Fälle pro Tag sinken - das sind 2,2 % weniger als gestern und erneut 20,0 % weniger als vor 1 Woche. [1/x] pic.twitter.com/BubQnCYvH1 — Malte Kreutzfeldt (@MKreutzfeldt) May 10, 2021

8.45 Uhr. 7-Tage-Inzidenz innerhalb einer Woche deutlich gesunken

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6.922 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert laut Robert-Koch-Institut bei 9.160 Neuansteckungen gelegen.

Noch gravierender ist der Unterschied bei der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz. Die Zahl lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit bei 119,1, in der Vorwoche noch bei 146,9.

>> Weitere aktuelle Corona-News aus Deutschland